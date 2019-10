Angelina Jolie ‘Zumbi’ é presa por blasfêmia no Irã

Uma iraniana que ficou famosa por fazer cirurgias estéticas para ficar parecida com a atriz Angelina Jolie foi presa em Teerã, capital do Irã, sob acusação de blasfêmia, obtenção de renda de forma inadequada e incentivo de jovens a corrupção. Sahar Tabar, 22 anos, horrorizava seus seguidores com aparência em versão fantasmagórica da atriz.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Apesar da “semelhança” com a ex-esposa de Brad Pitt, ela havia dito em entrevista à imprensa britânica que sua intenção não era ficar parecida com Angelina ou algum personagem. “A cada foto quero deixar meu rosto mais divertido, é a minha forma de expressão, uma espécie de arte”, disse à sósia de Jolie.

A jovem teria sido presa após reclamações contra a sua personagem, segundo a agência Tasnim News. Além dos crimes já citados, Sahar também é acusada de incitação à violência e insulto ao código de vestimenta do país.

Leia mais: Angelina Jolie abre o coração sobre divórcio de Brad: “Não me reconhecia”

Com quase 30 mil seguidores no Instagram, a única rede social permitida no país, ela havia informado que suas transformações são frutos de efeitos de maquiagens e edições de fotos. Porém, após a sua prisão, a conta foi deletada. Sahar faz parte de uma extensa lista de blogueiros iranianos perseguidos por violar as leis locais. A repercussão da prisão da jovem comoveu os internautas, que também ironizam a postura dela.

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória