Angelina Jolie vive romance com “sósia” de Brad Pitt, diz site

A atriz Angelina Jolie, de 42 anos, vive novo romance um ano após o romper o casamento com o ator Brad Pitt, 54 anos.

Segundo o site americano Radar Online, a atriz está envolvida com o ator Garret Hedlound, 33 anos. O que mais chamou a atenção do público é a “semelhança” com Brad Pitt. Garret, aliás, estreou no cinema com um papel em “Tróia”, de 2004, filme do qual Pitt foi astro.

#BillyLynnsLongHalftimeWalk A post shared by Garrett Hedlund (@thegarretthedlund) on Oct 28, 2016 at 8:03am PDT

Fonte próxima a Angelina revelou ao site como o casal acabou se aproximando. “Foram de trocar e-mails constrangedores para mensagens de texto várias vezes ao dia até planejar o encontro para jantar”, revelou. “É Garrett quem está fazendo todos os movimentos.”

Angelina e Garret também já atuaram juntos, no drama “Invencível”, de 2014.

“Jolie está incrivelmente lisonjeada e curtindo a atenção de Garret. Ele é como um Brad mais novo e mais quente e ela confessou a algumas amigas que seria uma aventura com ele “, disse uma fonte.

Angelina e Brad tem, juntos, seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

Veja também: Eddie Murphy diz que não tem interesse em ver filha de 10 anos

+ Casamento de príncipe Harry e Meghan não terá acordo pré-nupcial