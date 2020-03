Angelina Jolie doa US$ 1 milhão para proteger crianças durante pandemia

Angelina Jolie tem um longo histórico com as causas humanitárias e, nessa pandemia do novo coronavírus, não foi diferente. A atriz fez uma doação de US $ 1 milhão para o No Kid Hungry, uma organização não-governamental dos EUA responsável por distribuir alimentos para crianças que dependem do almoço escolar para as refeições.

Em um comunicado, Jolie explicou mais detalhes do contexto social que as crianças estão passando durante a pandemia. “A partir desta semana, mais de um bilhão de crianças estão fora da escola em todo o mundo por causa de fechamentos ligados ao coronavírus […]. Muitas crianças dependem dos cuidados e nutrição que recebem durante o horário escolar, incluindo quase 22 milhões de crianças nos Estados Unidos que dependem de apoio alimentar. No Kid Hungry está fazendo esforços resolutos para alcançar o maior número possível de crianças”, apontou a atriz.

E a ajuda de Angelina não parou por aí. Segundo People, uma doação para a Agência de Refugiados da ONU e o envio de apoio às escolas que financia no Afeganistão, Camboja, Quênia e Namíbia foram bancados pela atriz. O intuito é garantir que os estudos não parem nesse período. Atualmente, ela financia 10 escolas no Camboja através da Maddox Jolie Pitt Foundation, criada em nome de seu filho mais velho, bem como da escola Angelina Jolie para meninas no Quênia e duas outras escolas para meninas no Afeganistão.

Com a doação da atriz, o No Kid Hungry afirma que US$ 2 milhões já foram distribuídos para 78 organizações em 30 estados. Além disso, novas bolsas de emergência foram direcionadas para distritos escolares, bancos de alimentos e organizações comunitárias que alimentam crianças em todo o país.