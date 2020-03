Angelina Jolie desabafa sobre susto de saúde de suas filhas

Há menos de dois meses, no meio da temporada de premiações, Brad Pitt esteve ausente do BAFTA e explicou – através da atriz Margot Kiddie, que recebeu o prêmio de Melhor Ator coadjuvante – que “obrigações familiares o prendiam nos Estados Unidos”. Não havia dúvidas que era em relação aos filhos, mas agora se sabe um pouco mais. Em um artigo publicado na revista Time, a atriz Angelina Jolie revelou que suas duas filhas mais velhas passaram por “desafios médicos” que resultaram em cirurgias.

Entitulado como ” Porque meninas merecem amor e respeito no dia Internacional das Mulheres”, Jolie revelou: “Passei os dois últimos meses entrando e saindo de cirurgias com a minha filha mais velha [Shiloh] e há poucos dias vi sua irmã mais nova [Zahara] entrar na faca para uma cirurgia no quadril”, ela escreveu. “Elas sabem que estou escrevendo sobre isso, porque eu respeito a privacidade delas. Nós conversamos e elas me encorajaram a escrever. Elas entendem que passar por desafios médicos e lutar para sobreviver e curar é algo para se ter orgulho”, ela seguiu.

Jolie não entrou em detalhes sobre o motivo da operação de Shiloh, hoje com 13 anos. Paparazzi fizeram registros da menina andando de muleta enquanto fazia compras com sua mãe e a irmã caçula, Vivienne. Elas estavam comprando flores.

Zahara já fez uma aparição pública ao lado da família, vendo uma apresentação do Cirque du Soleil ainda usando um acesso venoso.

Jolie se emocionou com o apoio que suas filhas deram umas à outras. “Eu vejo minhas filhas cuidarem uma da outra. Minha caçula estudou as enfermeiras que cuidaram da irmã para ajudar a outra em seguida. Eu vi como todas minhas meninas deixaram tudo de lado para colocar uma a outra primeiro e sentiram felizes de ajudar aquelas a quem amam”, a atriz escreveu no artigo.

Mais do que tudo, Jolie se emocionou com a coragem das filhas ao lidar com as questões de saúde. “Eu também a vi encarando seus medos com a mais absoluta coragem. Nós todos sabemos aquele momento que ninguém pode nos ajudar e tudo que podemos fazer é fechar os olhos e respirar. Quando apenas nós podemos dar o próximo passo ou respirar através da dor, então nos apoiamos e fazemos”, ela diz com a experiência de ter passado por cirurgias sérias como prevenção de câncer.

As meninas estão se recuperando e autorizaram a mãe a fazer o texto para incentivar sororidade.

A atriz ainda agradeceu aos filhos homens pelo apoio e encerrou o artigo encorajando a amizade entre as meninas. “Meu desejo de hoje [no Dia Internacional da Mulher] é que demos valor às meninas. Cuidemos delas. Eu sei que o mais forte elas crescerem, mais saudáveis elas serão e o mais elas retribuirão para família e a comunidade”, escreveu.