Angélica ganha homenagem apaixonada de Luciano Huck

“Linda de doer; esta é a Angélica. Mulher que me dá orgulho”, declarou Luciano Huck à Angélica, no dia (30) do seu aniversário de 46 anos. “Feliz aniversário meu amor, que voce siga construindo memórias maravilhosas ao longo desta vida, e inspirando tanta gente por onde voce passa, começando pela nossa família. Te amo”, postou.

O apresentador fez um vídeo com a passagem do tempo onde mostra a carreira de Angélica ao som de Fifth Harmony com ‘That’s My Girl” (É a minha garota). Entre as imagens, cenas da família e casamento dos dois, incluindo os filhos.

Angélica e os filhos

Outros famosos também foram às redes para homenagear a aniversariante. Xuxa escreveu: “Menina linda, mãe carinhosa, esposa gostosa , amiga adorável… e uma profissional única TE ADORO ( seja feliz sempre)”.



Xuxa mandou carinho para apresentadora: “TE ADORO ( seja feliz sempre)”

Já Grazi Massafera postou uma foto das duas super em forma, malhando juntas. “Feliz seu Dia Lora !!!! love you ❤️luz do sol”, postou.



“Feliz seu Dia Lora !!!!”, brincou Grazi no Instagram

No seu stories, Angélica repostou algumas das homenagens que recebeu. No mês de aniversário de CLAUDIA, em setembro, um throwback resgatou a primeira capa de Angélica na revista, aos 8 anos, em uma edição de Natal. Nem parece que já chegou ao marco de 46! Parabéns, Angélica!

Angélica foi capa de CLAUDIA quando tinha apenas 8 anos

