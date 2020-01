Andressa Urach passa Natal em casa

Esse ano o Natal foi mais do que especial para Andressa Urach. Depois de quase um mês internada devido uma grave infecção após aplicação de hidrogel nas pernas, a modelo e apresentadora saiu do Hospital Conceição, em Porto Alegre, na quarta-feira (24) e passou a data em casa, ao lado do filho e família.

Andressa mandou mensagem à equipe médica e fãs em comunicado da sua assessoria de imprensa. “quero agradecer em primeiro lugar a Deus e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre por salvarem minha vida principalmente a toda a equipe da UTI e profissionais que ali trabalham”.

No momento, a modelo pede que respeitem sua reclusão e assim que tiver concluído o tratamento poderá falar com a imprensa e responder todas as perguntas.

Em recuperação

No dia 6 de dezembro, o assessor de Andressa Urach, Cacau Oliver, confirmou que o quadro da apresentadora vem evoluindo a cada dia. “Neste sábado (6), por volta do meio dia, estive na UTI do Hospital Conceição, na cidade de Porto Alegre, e visitei a assessorada Andressa Urach, deixei meu apoio e me coloquei a seu serviço para quaisquer adversidades”, disse em comunicado enviado à imprensa.

Segundo Cacau, a modelo já conversa e se diz agradecida por estar fora de risco. “Andressa conversou por alguns minutos, relatou que está sendo bem cuidada e hoje agradece a todo momento pelo simples fato de respirar”, completou ele. “Respeitando o delicado momento vivido por Andressa e sua família a assessoria entende a necessidade de total privacidade para sua recuperação e se atentará a passar apenas informações quando de extrema relevância”, finalizou.

A ex-vice Miss Bumbum 2012 está hospitalizada desde o dia 1 por complicações referentes à aplicação de hidrogel. Entenda o caso aqui.