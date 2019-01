Ana Maria Braga recebe netos no ‘Mais Você’ em momento raro; fotos

Ana Maria Braga retornou das férias na última segunda (21) para apresentar o ‘Mais Você’. Os netos dela, porém, ainda têm um tempo para aproveitar a avó antes de as aulas começarem. Ela, então, decidiu levá-los aos estúdios do programa e encerrou a atração na companhia das crianças nesta terça (22).

“Estou nessa semana com os meus netos Joana, Bento e a Maria que não veio, que está em São Paulo. Não tem nada melhor no mundo do que estar com esses anjinhos em volta. Quem sabe a gente não vai fazer alguma meleca aqui nessa semana”, disse ela.

Durantes o descanso, ela até publicou uma foto com os netos em uma boia de flamingo.

Confira o momento: