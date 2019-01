Ana Maria Braga voltou com tudo das férias. No embalo de “Piscininha, amor”, um dos hits do verão, ela recebeu o cantor Whadi Gama no programa e montou uma piscina em seu estúdio nesta quinta-feira (24).

Enquanto ele cantava, Bento e Joana, netos de Ana Maria, brincavam na piscina. No fim da atração, a produção carregou a apresentadora no colo e a colocou dentro da piscina, para a festa das crianças.

O momento divertido, claro, repercutiu na internet. Confira.

Ana Maria Braga colocou as criança dentro da piscina com ar condicionado ligado as bixinhas td tremendo mds kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #MaisVoce — especialista em BBB (@mayyydias) January 24, 2019

Jogaram a Ana Maria na piscina, mas nada supera ela de Madonnna…#MaisVoce pic.twitter.com/mqct3OiyIf — Isabel Marra (@Bel_Marra) January 24, 2019

JÁ QUERO OS MEMES DA ANA MARIA TOMANDO SUSTO PQ IA SER JOGADA NA PISCINAAAAA! #MaisVoce — docinho (@epssabrina) January 24, 2019

Morta com o final do #MaisVoce de hoje.

Mamária: que que isso, onde cês vão? E eles tirando os microfones dela e levando pra piscininha 😂😂😂😂😂😂 — Lu comenta (@BigSisterBR) January 24, 2019

Socorro que colocaram a Namaria dentro da piscina no encerramento do #MaisVoce pic.twitter.com/2DzyLiYakA — Jaiane Valentim (@jah_valentim) January 24, 2019