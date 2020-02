Ana Hickmann revela à CONTIGO! que fez fertilização in vitro

O casal decidiu pela fertilização in vitro no Dia das Mães: “Ficar esperando essa história de temperatura e tal? Preguiça disso!”, diz Ana

Foto: Marco Pinto

“Por que a gente está nesta ansiedade todo mês? Por que não damos uma forcinha?”, perguntou Ana Hickmann, 32 anos, ao marido, Alexandre Corrêa, 41.

Era uma antiga conversa que naquela manhã do Dia das Mães iria se transformar na ligação telefônica que mudaria a vida do casal. Do outro lado da linha estava Lister Salgueiro, especialista em medicina reprodutiva e andrologia. “Tem certeza? Não quer esperar mais um pouco?”, ouviu do médico. Era a ansiedade de Ana causada pelos últimos meses de tentativas frustradas de engravidar de forma convencional.

No dia seguinte, lá estava a apresentadora da Record em uma clínica de fertilização de Sorocaba, interior de São Paulo, para descobrir como começar o processo de fertilização in vitro. Três semanas depois, a notícia chegou: Ana estava esperando o primeiro filho, um menino!

“Eu decidi o dia, a hora e como meu filho seria feito. E não tenho vergonha de dizer isso”, conta ela, na décima semana de gestação, com exclusividade à CONTIGO!.

Se na concepção Ana preferiu um método mais rápido, o parto deve ser à maneira tradicional: normal. “Não tenho medo. Pelo contrário. Sempre me perguntei por que as mulheres optam tanto pela cesariana”, diz a apresentadora.

