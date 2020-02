Amor Eterno Amor: Fernando seduz Regina para vigiar Rodrigo

Fernando beija Regina para vigiar Rodrigo

Bastante preocupada com a decisão de Rodrigo (Gabriel Braga Nunes) de começar a fazer terapia de regressão, Melissa (Cássia Kiss Magro) pede a ajuda do filho mau-caráter, Fernando (Carmo Dalla Vecchia), para ficar de olho no sobrinho. E o rapaz, então, passa a jogar seu charme para cima de Regina (Maria Clara Matos), com o intuito de conseguir informações das consultas médicas do peão com Beatriz (Carolina Kasting).

A fim de ganhar a confiança da secretária, Fernando combina com a mãe de acomodar a nova cobaia no edifício São Jorge. E, disposto a qualquer coisa para prejudicar o primo, ele beija Regina. Encantada com a beleza do jovem, Ela cai no golpe arquitetado por Melissa, que, ao que tudo indica, teme ser descoberta como autora do desaparecimento de Rodrigo quando pequeno.

Enquanto isso, o Barão é submetido à primeira sessão de regressão com a doutora e se anima com o que sente. Após isso, ele encontra Miriam (Letícia Persiles), os dois começam a conversar e o clima esquenta. Só que os pombinhos se beijam e são flagrados por Teresa (Rosi Campos), que não interrompe o momento romântico. Depois, completamente apaixonada, a jornalista não para de pensar em Rodrigo.