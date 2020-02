Amor à Vida: Valdirene agarra Luciano Huck

Valdirene e suas loucuras

Foto: Divulgação/TV Globo

Mais um plano “infalível” de Valdirene (Tatá Werneck) e Márcia (Elizabeth Savalla) dá errado! A vendedora de hot dog compra uma peruca loira e uma passagem de avião para João Pessoa (PB) na intenção de que a filha agarre Luciano Huck, que estará no mesmo voo. Só que a inteligência pura arruma a maior confusão ao tentar agarrar o apresentador no banheiro da aeronave. No mesmo instante, o avião passa por uma turbulência e Valdirene se desespera. E, claro, a louca é colocada para fora na escala seguinte e enviada de volta a São Paulo.