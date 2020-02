Amor à Vida: Márcia e César escondem passado sinistro

César tem um passado cabuloso

Foto: Divulgação/TV Globo

Quando Márcia (Elizabeth Savalla) descobre que Atílio (Luis Melo) é casado e faz um escândalo no San Magno, ela é escoltada por César (Antônio Fagundes) até a saída. O médico diz que sente muito pela descoberta dela e pede para Márcia esperar a poeira baixar. É nessa hora que a ex-chacrete pergunta a César se pode fazer uma pergunta.

O doutor retruca: “É melhor não fazer pergunta alguma. Se é o que estou pensando, não vou responder”, diz. E Márcia rebate: “É que o senhor sabe… A gente não é de ferro e eu, muitas vezes, penso no que…”, e é cortada com uma resposta seca de César: “Minha senhora, quando a gente toma uma decisão no passado, não deve olhar para trás. Eu sinto muito”.

Conforme TITITI antecipou, César pode ser o verdadeiro pai de Gina (Carolina Kasting), e ele e Márcia estariam falando da traição que cometeram contra Ordália (Eliane Giardini). Há a forte hipótese de que Tetê (Elizabeth Savalla) tenha roubado o médico da enfermeira no passado. Ou será que esse segredo tem a ver com o nascimento de Félix (Mateus Solano)? Existe ainda a possibilidade de Márcia ter doado o filho, no caso Félix, para ser criado como herdeiro legítimo dos Khoury.