Amor à Vida: Amarilys chantageia Eron

Amarilys ameaça conta a Niko sobre seu caso com Eron

Foto: TV Globo/Divulgação

Irritada com a ideia de Niko (Thiago Fragoso) deixar seu nome de fora na certidão de seu filho, Amarilys (Danielle Winits) diz a Eron (Marcello Antony) que não vai aceitar se separar da criança. Apaixonada, a médica pede ao advogado que rompa com o companheiro e forme uma família com ela. O advogado fica balançado com a proposta, mas afirma que não tem a menor intenção de se separar.

Com medo de que ela dê com a língua nos dentes, o diretor do San Magno acusa Amarilys de romper um trato entre eles, mas a loira não quer nem saber. Ela justifica a atitude em nome do amor. “Você tem que achar uma solução. Ou eu conto a verdade para o Niko”, ameaça.