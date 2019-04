Ambulância é vista em frente à casa de Meghan e Harry

O nascimento do mais novo bebê real está chegando! De acordo com relatos do portal Express UK, uma ambulância foi vista nesta quinta (26) perto da Frogmore House, propriedade de príncipe Harry e Meghan Markle, o que levou muitos a acreditarem que o primeiro filho do Duque e da Duquesa de Sussex chegará ao mundo a qualquer momento.

Entretanto, enquanto alguns acreditam que o bebê já até teria nascido, os fãs mais fervorosos da realeza acreditam que a data prevista para o parto é no início de maio. De qualquer forma o que já se pode ter certeza é que, a qualquer momento, novo bebê real estará entre nós!



