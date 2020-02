Alinne Rosa perdeu 10 quilos: “Eu não era tão mulherzinha assim, de me preocupar com o corpo”

Preparando-se para o Carnaval em pleno momento de transição – de vocalista da banda Cheiro de Amor para a carreira solo -, Alinne Rosa, 31 anos, baiana de Itabuna, vive uma fase de realização como mulher. E isso tem tudo a ver com a descoberta da vaidade e os cuidados com o corpo e a beleza. Nesse pacote, vem ampliando o tempo para a malhação e mudou toda a sua alimentação. O resultado são 10 quilos a menos, e ela ainda virou referência para as amigas.

“Não tinha essa noção de cuidado e fui me descobrindo. Comecei a me achar gordinha, procurei uma nutricionista e um personal. Fiquei três meses bem radical, com dieta rigorosa, malhando cinco dias por semana. Consegui resultado e comecei a pegar gosto”, conta a cantora. “Antes não levava isso a sério. Mas mudei completamente minha rotina, minha alimentação e até a minha imagem. Agora não abro mão disso, mesmo com essa correria toda”, afirma Alinne.

Com 1,67 metro e 58 quilos, Alinne Rosa também aumentou a autoestima. “Agora eu me gosto bem mais, olho as fotos de antes e, às vezes, não me reconheço. Mas acredito que foi uma evolução boa”, avalia. Na alimentação, ela revela que o grande segredo tem sido a semente de chia. “É muito boa para o corpo, eu como todos os dias, coloco no pão, no iogurte, em tudo, e ainda indico para todas as mulheres.”

Nos exercícios, Alinne não abre mão da musculação e, quando quer perder peso, intensifica a corrida praticando entre 15 e 20 minutos todos os dias. Mesmo quando viaja para shows, separa algum tempo para as atividades físicas. “Procuro saber se tem academia ou uma orla boa para correr. Quando tem orla, é uma delícia, eu boto fone de ouvido e acaba sendo uma terapia também.”

Sem perder o ritmo

Nos últimos dias, por causa da demanda de trabalho e da proximidade do Carnaval, Alinne confessa que tem se desdobrado para manter a alimentação balanceada e arranjar tempo para se exercitar. “Mas não posso perder o ritmo. Mesmo sendo tarde, eu paro para malhar”, conta.

Todo esse esforço tem como força motriz a vaidade, que vem se intensificando. “Eu não era tão mulherzinha assim, de me preocupar com o corpo, com o visual… Mas eu não fiquei paranoica. Se não der para sair maquiada porque estou correndo, eu saio sem maquiagem e de cabelo molhado. Quando tenho um compromisso como artista é que eu me preocupo um pouco mais”, pontua.

Foco na carreira

No momento, a cantora está solteira e com foco no trabalho. “Minha rotina é muito puxada e, para conciliar, tem de ser uma pessoa parceira. Por enquanto, estou muito focada na carreira, mas não estou fechada. Se acontecer, que venha para somar e trazer felicidade”, diz.

No entanto, uma paixão não concretizada que viveu há oito meses serviu de inspiração para o surgimento da Alinne Rosa compositora, que, pela primeira vez, vai gravar uma música sua em seu trabalho solo. “Sempre quis fazer isso. Estou descobrindo coisas que até eu não sabia que podia fazer e estou metendo a cara em tudo. Vou fazer um show, um CD e um DVD com a minha cara. Escolho figurino, música, solo de guitarra, a luz, tudo do jeito que eu quero”, comemora.

Os amigos têm dado total apoio neste momento. “Quando fiz o anúncio oficial da carreira solo, em dezembro, Ivete me ligou pessoalmente para falar que podia contar com ela, e me senti muito bem”, conta. “Minha mãe, meu pai e meus irmãos acompanharam todo o processo e também sempre foram incentivadores.”

Nas músicas, a base permanece. Alinne continua cantando axé e em trio elétrico, mas introduzindo novos sons e timbres, até mesmo nas canções de seu repertório. “Com certeza vai ter muita coisa diferente, mas a energia do axé, da Bahia, eu não vou perder nunca. É a minha realização cantar no Carnaval”, diz.

Adeus, Cheiro de Amor

Alinne Rosa, que completa 10 anos na Cheiro de Amor em 2014, fará seu primeiro show solo no dia 7 de março. A cantora fica à frente da banda Cheiro até a Quarta-Feira de Cinzas e, logo em seguida, lança cinco músicas em um EP, além de videoclipes, com uma banda com nova formação. “Nessa fase de transição, mais do que nunca, estou tendo de ser várias. Já comecei a ensaiar com a banda nova dia sim, dia não, a preparar meu novo repertório e continuo fazendo os shows com a banda Cheiro. Então, está uma loucura minha vida, mas uma loucura que eu sempre quis, apesar de estar trabalhando triplicado”, diz.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 2001 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 22/01/2014.

Fotos: João Alvarez