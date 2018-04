Paloma Duarte é vítima de assédio

A atriz Paloma Duarte revelou em suas redes sociais que foi vítima de assédio sexual. De acordo com a artista, vídeos com conteúdo de nudez foram enviado a ela por um internauta em suas redes sociais.

Chocada com a abordagem, Paloma fez um apelo aos fãs para que o agressor fosse denunciado. “Gente, queria pedir pra todos vocês me ajudarem a denunciar o babaca por conteúdo impróprio. Ele acabou de fazer um vídeo mostrando [o órgão sexual] numa foto com a minha filha. E só pra esclarecer, não é porque ele mostrou [o pênis] em si, não, porque não tenho nada contra nudez. Podia até ser uma coisa bonitinha se ele tivesse bom gosto. É porque ele mostrou de maneira vulgar, mesmo. Querendo incitar uma coisa cafona, babaca e machista”, afirmou.

Paloma é mãe de Ana Clara, 20 anos, Maria Luíza, 21 anos, e de Antonio, de 1 ano e 9 meses. A primogênita é filha da atriz com o ator Marcos Winter, enquanto Maria Luiza é fruto de seu relacionamento com Renato Luiz . Já o caçula é filho da artista com o atual marido, o ator Bruno Ferrari.