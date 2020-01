Alexandre Nero: “A vida me deu várias rasteiras”

Alexandre e Marina serão amantes no folhetim

Foto: Felipe Assumpção/Felipe Panfili/AgNews

Alexandre Nero será o protagonista da próxima novela das 21h, Império, de Aguinaldo Silva. Mas como já deu pra perceber pelas chamadas, não espere um mocinho típico. José Alfredo é um milionário ambicioso que carregará muitos segredos e só os compartilhará com a esposa, Maria Marta (Lilia Cabral). A cumplicidade, no entanto, termina por aí. O herói- ou seria mais vilão?- ainda mantém um caso com a jovem e bela Maria Isis (Marina Ruy Barbosa).

Apesar de o protagonista ter um caráter nada confiável, seu intérprete o defende e confessa que existem semelhanças entre sua própria vida e a ficção. “Sou de classe média e a vida me deu várias rasteiras”, lembrou o ator. “Sai de casa aos 16 anos e José Alfredo aos 22. Eu e ele chegamos onde queríamos”, comparou. Alexandre perdeu os pais para o câncer em um intervalo de dois anos, e José Alfredo também encarará a morte do pai logo no começo da trama. “A dor da perda nunca passa”, lamentou o ator.

Alexandre fez questão de tietar o criador, Aguinaldo Silva

Foto: George Magaraia

Leia mais: Tudo que rolou na festa da nova trama das 21h