Alexandre Borges se casa novamente

O ator Alexandre Borges, 51 anos, seguiu totalmente em frente após o fim do relacionamento de 22 anos com a atriz Júlia Lemmertz em 2015. Segundo o colunista Leo Dias, ele se casou com a produtora portuguesa Tatiana Coelho, 40 anos, com quem namora há um ano. Os dois moram juntos no bairro Bela Vista, em São Paulo.

De acordo com o colunista, os dois viajaram no último mês para Porto, em Portugal, cidade natal dela. Tatiana se mudou para o Brasil em 2011. Os dois foram fotografados juntos ao lançamento do livro de Fernanda Torres na última terça-feira.