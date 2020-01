Alan vence a Prova do Líder do BBB19, mas perdedores ganharam “poderes”

O BBB19 já chegou em reta final e os brothers estão na ansiedade para faturar uma liderança… ou quase isso. Embora o elenco da temporada esteja desanimado, quintas-feiras são sempre muito importantes por causa da Prova do Líder. E, dessa vez, ela veio com uma novidade.

A prova de hoje teve um veto da líder (que acabou sendo Paula), quem vencesse teria um veto para a semana que vem. A prova também teve algumas consequências, entre elas o poder de anular uma imunidade na formação do paredão e o poder de indicar alguém depois do líder no domingo.

O desafio foi bem simples, misturando pontaria e sorte. Os brothers tinham duas chances de acertar bolinhas em buracos no formato de flores, e cada espaço valia uma pontuação diferente. O objetivo era conquistar mais pontos na soma dos dois arremessos.

Rodrigo foi o primeiro eliminado e ganhou o direito a indicar alguém no paredão. Já Gabriela, a segunda eliminada, ganhou o poder de anular o anjo. Rízia, a terceira, poderá tirar alguém da próxima prova do anjo e, por fim, Hariany mandará alguém para o Tá com Nada (que no caso foi o Rodrigo). O vencedor foi Alan, que conseguiu uma pontuação muito expressiva logo de cara e depois só precisou manter o resultado.

Os vetos conquistados na prova começarão a ser utilizados amanhã, durante a Prova do Anjo que deve acontecer durante a tarde. Será que essa semana será mais animada com essas reviravoltas?