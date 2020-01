Alan, Isabella e Tereza: formação de paredão teve vingança e “punhaladas”

Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a premiação do Oscar, os ávidos por realities shows estavam ligados na Globo para a formação de mais um paredão do BBB19. Após uma semana de paz e amor, o pessoal precisou colocar as asinhas de fora e votar nos coleguinhas… em voto aberto. O paredão da semana foi formado com Alan, Isabella e Tereza.

O paredão, como sempre, começou com o anjo da semana imunizando alguém. Isabella, detentora do colar, decidiu proteger Carolina alegando que é sua amiga e sua fiel companheira. “Que difícil imaginar quem seria”, brincou Tiago Leifert antes de ouvir o nome.

Já na hora da indicação do líder, Elana seguiu a tendência dos BBBs: Isabella, a mesma que lhe indicou ao castigo do monstro, foi a escolhida porque ela sente uma distância dela. “Esses dias, desde quinta-feira, estou com uma dor na lombar, todo mundo sabia, e ela demonstrou que não tem tanta importância assim comigo e vou colocá-la no paredão”, justificou a líder. Como em outras edições, o fato de indicar o líder para o castigo do monstro nunca passa impunemente.

Após a vingancinha que Elana fez, chegou a hora da casa votar abertamente em quem ocuparia a terceira vaga. Foi nessa hora que o clima agradável da última semana ruiu, afinal todo mundo deixou isso de lado para livrar o seu da reta. Embora Danrley tenha acumulado três votos, ele não foi levado ao paredão porque Tereza teve uma votação ainda maior direto de seus mais novos “amiguinhos”. Chamou a atenção a forma como várias pessoas “lavaram as mãos”, indicando em pessoas que não levariam voto algum (como Rodrigo escolhendo Hariany).

Com o paredão formado, resta apenas acompanhar e votar bastante. Ah, e torcer para que pelo menos essa votação traga a intriga que tanto queremos no reality show global.