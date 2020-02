Adriane Galisteu está grávida

Adriane Galisteu namora

Alexandre Iódice desde 2008

Foto: AgNews

Depois de muitos rumores de que estaria esperando seu primeiro filho, Adriane Galisteu, finalmente, assumiu a gravidez durante a passagem de ano, segundo afirmou o jornal carioca “O Dia”, de segunda, 4.

De acordo com a publicação, a apresentadora mandou uma mensagem de texto para um de seus colunistas com a seguinte frase: “Feliz 2010 de Adriane, Alexandre e do neném”.

Há tempos a loira não esconde o desejo de ser mãe e recebe todo apoio do namorado, Alexandre Iódice, com quem está desde junho de 2008. Tanto que a bela já tinha parado de tomar o anticoncepcional havia pelo menos quatro meses e fez tratamento de fertilização.

Mesmo com os preparativos para receber o bebê, ela não abandonará sua grande paixão: o Carnaval. A estrela desfilará como Rainha da Bateria pela escola de samba carioca Unidos da Tijuca. “O bebê vai aprender desde cedo a ter samba no pé”, brincou a musa enquanto se acabava de dançar no último ensaio técnico da agremiação.

De férias, o empresário de Adriane, Nelson Sacho, não foi encontrado para confirmar a gravidez, mas garantiu, na semana retrasada, que ela estava tentando engravidar, sim. Amigos íntimos da bela afirmam: a cegonha chegará em breve.