Um dos casais mais queridos do mundo das celebridades, Adriana Esteves e Vladimir Brichta, comemorou os 11 anos do filho Vicente, esta semana, em uma casa de festas no Rio de Janeiro. Apesar de os pais não terem o costume de postar foto da criança, o menino já tem seu próprio perfil no Instagram e já demonstra que carisma é de família.

Dentre os convidados da comemoração estava o também ator Marco Ricca, ex-marido de Adriana e pai do primogênito da atriz, Felipe, de 17 anos. Ela já revelou, em entrevista à CLAUDIA, que Ricca e Brichta são bem amigos e seu atual marido é um “padrasto inacreditável para o Felipe.”

Em seu perfil pessoal, Vicente costuma publicar fotos nos bastidores do trabalho dos pais e outras em situações divertidas.

Isso lembra O MÁSCARA

Cabelo novo!!

A post shared by Vicente Brichta (@vicente_brichta) on Jul 27, 2017 at 3:33pm PDT

Indo para SP para ir a NY A post shared by Vicente Brichta (@vicente_brichta) on Jun 14, 2017 at 5:22pm PDT

Além dos dois meninos, a atriz também se considera mãe de Agnes, 19 anos, fruto de um relacionamento anterior de Brichta, com a cantora Gena, morta em 1999.

NA TELINHA

Após brilhar na minissérie Justiça, no ano passado, Adriana foi escalada para encenar a vilã da próxima novela das 21h, de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, trama em que interpretou a icônica Carminha. O folhetim está previsto para o primeiro semestre de 2018.