A Vida da Gente: Ana faz as pazes com Manuela em encontro emocionante

Ana compreende as atitudes da irmã e, emocionada, faz as pazes com Manuela

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ana (Fernanda Vasconcellos) decide ler o blog que Manuela (Marjorie Estiano) fez para ela durante o tempo em que ficou em coma e se emociona muito.

Tocada com todas as dificuldades que a irmã e Rodrigo (Rafael Cardoso) passaram para criar Júlia (Jesuela Moro), a ex-tenista passa a ver a união deles de outro ponto de vista e não mais como uma traição. Ana liga para Iná (Nicette Bruno) e pede a Manu que vá ao hospital para falar com ela, causando fúria em Eva (Ana Beatriz Nogueira).

Como ficará o clima entre Manuela, Rodrigo e Ana?

Foto: Divulgação – Rede Globo

Em um encontro emocionado as duas se abraçam, às lágrimas. “Ana… me desculpa… me perdoa, eu queria te explicar…”, implora Manuela, que imediatamente é interrompida por Ana: “não precisa, eu já entendi…” Aguenta, coração!