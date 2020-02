A Vida da Gente: Ana e Rodrigo reatam namoro

Ana e Rodrigo voltam a ficar juntos em “A Vida da Gente”

Foto: Rede Globo/Divulgação

Mesmo totalmente arrasado, Lúcio (Thiago Lacerda) decide abrir mão de seu amor e deixar Ana (Fernanda Vasconcellos) escolher seu próprio destino. Em princípio, ela não concorda, mas logo percebe que é o melhor a fazer.

Momentos depois do rompimento com o médico, a ex-tenista liga para Rodrigo (Rafael Cardoso) e marca um encontro. Durante a conversa, Ana surpreende o arquiteto, dizendo que está disposta a enfrentar tudo e a todos para viver ao lado dele.

Insegura, ela o questiona, perguntando se ele também quer tentar. Emocionado com a inesperada declaração, o rapaz garante que estará sempre com ela. “Seja qual for o preço, estou disposto a pagar… Desde que você banque junto comigo”, diz, todo romântico.