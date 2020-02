A verdade sobre a guerra entre Faustão e Márcio Garcia

A rusga entre os dois astros causou polêmica nos bastidores da Globo

A partir de 2010 o Domingão do Faustão não terá mais sua primeira parte, entre 15 h e 15h50. A mudança teria sido exigência do próprio Fausto Silva, no fim do ano passado. O fato é: o espaço vago e tão cobiçado na programação global começou, então, a ser motivo de confusão.

Fontes da emissora revelaram à TITITI que em setembro de 2008 Faustão teria sido contrário ao nome de Márcio Garcia para ocupar o horário. E, por causa disso, o ator, na época recém-contratado da Globo, dizem, foi escalado às pressas para viver o personagem Bahuan, protagonista de Caminho das Índias. Em tempo: o artista havia deixado a Record, onde comandava com sucesso O Melhor do Brasil, também em função de uma proposta da Globo para ter um programa de auditório.

A saída de Márcio da Record, aliás, foi o pontapé inicial no “rouba-rouba” entre Globo, SBT e Record, que envolveu outros nomes importantes, como Gugu Liberato, Roberto Justus, Eliana e mais recentemente Roberto Cabrini. Essa guerra da concorrência teria, inclusive, provocado a renovação do contrato de Faustão até 2017.

Mas qual seria, enfim, o motivo de, supostamente, o comandante do Domingão ter se oposto ao fato de Márcio assumir o espaço até aqui pertencente a ele (antes do futebol)? Segundo fontes seguras dos bastidores da rede, Fausto acredita que o estilo de galã de Márcio difere, e muito, da imagem dele como comunicador. E que ainda hoje prefere apostar em outros nomes para substituí-lo.

Numa entrevista à revista CONTIGO! no mês de março quando lhe perguntaram se poderia citar o nome de algum sucessor, Faustão respondeu: “Tem um monte de gente, como Luciano Huck, André Marques… Depende de uma série de coisas: repertório, inteligência. E se não vai se perder no comportamento pessoal”.

Essas mesmas fontes da Globo revelaram que Márcio Garcia ficou constrangido e triste diante da reação de Fausto. Isso porque, como não ganhou um programa de imediato, a direção da emissora, dizem, pediu a alguns novelistas o enquadramento de Márcio como protagonista em uma novela até que o suposto impasse com Faustão fosse totalmente solucionado.

Por ironia do destino (ou não), a notícia do interesse na escalação do ator para Caminho das Índias veio exatamente um dia após o jornal Folha de S.Paulo divulgar nota afirmando que Márcio estaria arrependido de ter trocado a Record pela Globo.

Até agora, diante dos comentários, o fato é que Márcio topou fazer o principal papel masculino da novela de Gloria Perez. O que foi motivo de alegria para a autora. Em seu blog, Glória, na ocasião, declarou: “Se o Márcio vier mesmo para a Globo, ninguém tasca, eu vi primeiro! Sempre quis tê-lo no meu elenco. Enfim nos encontramos!”. Ela também não esperava que o personagem Raj, interpretado por Rodrigo Lombardi, fosse dar um novo tom à história.

Até o fechamento desta edição, dia 17 de agosto, a assessoria de Márcio Garcia informou que ele se encontra em intenso ritmo de gravações. E que está bastante envolvido com a produção de seu primeiro filme como diretor, o longametragem O Golpe. Assim, não teria tempo para conversar com nossa reportagem sobre o episódio envolvendo o colega de casa.

Já Faustão comunicou por intermédio de seus assessores que vem se recuperando da cirurgia na vesícula e no estômago (para redução de peso) e, por isso, não está podendo falar com a imprensa.

A Globo manifestou sua posição a respeito da polêmica por meio da Central Globo de Comunicação (CGCOM). A rede informou que a grade de programação de 2010 ainda não está definida. E, principalmente, que não existe nenhum desentendimento entre Faustão e Márcio Garcia.