A receita de felicidade de Flávia Alessandra

A atriz revela queteve de vencer desafios,

um deles foi se permitir amar outra vez

Foto: Gil Rodrigues

“Consegui eliminar os excessos, peneirar o que interessa e sofrer menos com a ansiedade.” Assim Flávia Alessandra resume o bem que o passar dos anos fez para que ela conquistasse o equilíbrio entre os muitos papéis que desempenha.

A atriz fluminense está comemorando quatro anos de casamento com o apresentador e também ator Otaviano Costa da melhor maneira possível: grávida de cinco meses de mais uma menina – sua mais velha é Giulia, de 9 anos, fruto do casamento com o diretor Marcos Paulo.

Ela também descomplicou a relação com o espelho. “Não tenho a vaidade de querer a juventude eterna nem fico tentando aparentar ser o que não sou.” E a carreira não podia estar melhor.

Este ano, Flávia emendou o fim da novela Caras & Bocas, na qual viveu a protagonista Dafne, com as filmagens de Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo (dirigido por Hugo Carvana) e Sex Delícia (de Roberto Santucci). Por causa da gravidez, abriu mão do papel principal em Girassol, próxima trama global das 6, e de novos convites para fazer cinema. Uma necessidade que não lhe trouxe nenhuma angústia. “A maternidade realmente muda a maneira de enxergar a vida e influencia as escolhas.”

Nesta entrevista exclusiva, ela fala das coisas práticas da rotina, de maternidade, beleza e espiritualidade.

Ser atriz de sucesso, esposa e mãe primorosa. Como você concilia tudo?

Claro que não é fácil. Fazer tudo ao mesmo tempo é impossível e muitas vezes sonhei ter meu próprio clone! Aprendi, então, a priorizar as coisas realmente importantes e abrir mão de supérfluos, sem dó nem piedade. Deixo de comparecer a muitos eventos bacanas, por exemplo, para ficar em casa com meus amigos e com minha família. Hoje, o convívio com pessoas queridas é o que mais me realiza e recarrega minha bateria.

Como não enlouquecer diante de uma rotina tão agitada como a sua?

Basta eliminar os excessos e as crises de perfeccionismo. Agora, grávida, tento ir à hidroginástica, por exemplo, duas ou três vezes por semana e só. Ter um homem dividindo as tarefas em casa também ajuda. Otaviano é um grande parceiro. Quando preciso trabalhar é ele quem estuda com a Giulia, vai às reuniões do colégio, leva às festinhas. Quando estamos todos juntos, meu marido também não se incomoda de trocar um filme adulto pelo último lançamento infantil. Sem esse esforço coletivo, as coisas ficariam complicadas.

Em 2009, na estreia da novela Caras & Bocas, acompanhada do marido e da filha

Foto: Divulgação – Rede Globo

A gravidez foi uma completa surpresa para você?

O Otaviano e eu pretendíamos aumentar a família, mas não havia nada programado para agora. A gravidez foi resultado de alguma escapulida que demos no corre-corre de fim de novela! Quando estou no meu limite de stress, também sinto um sono quase incontrolável e costumo enjoar um pouco. Por isso, quando percebi o atraso da menstruação, meu texto para Otaviano foi: “Amor, ou estou muito cansada ou estou grávida”. Nós fizemos aquele teste de farmácia e não deu outra!

Ser mãe de segunda viagem diminui a tensão?

Na primeira gravidez procurei me manter tranquila e a Giulia nasceu com uma saúde de ferro! Portanto, sei que paz de espírito faz a diferença. Também não passei por nenhum tipo de complicação e isso agora me deixa mais confiante. Acredito ainda que desta vez será mais fácil cuidar do bebê – afinal, além de eu já ter experiência, conto com dois ótimos assistentes: a minha filhota e o Otaviano. ,

Qual o segredo para ter um casamento feliz assim como o seu?



Somos unidos, mas mantemos uma independência saudável. Isso significa não ter a obrigação de fazer tudo junto. Se ele quer ir ao futebol e eu prefiro sair com as amigas, cada um vai para o seu lado, sem crise. Voltamos animados e cheios de novidades para di vidir. Outro segredo é o bom humor. Rimos entre a gente e, às vezes, até da gente.

Onde você busca ajuda para atravessar e superar momentos ruins?

A espiritualidade é o meu pilar. Costumo orar e agradecer a Deus todos os dias. Sempre divido com Ele e com os anjos todos os momentos da minha vida. Também acendo as minhas velas de vez em quando… Além disso, converso e compartilho com meu marido, com os meus amigos e a minha família qualquer problema que me apareça. Para mim, esse é o melhor tipo de terapia que existe no mundo.

O que você planeja para o futuro?

Com certeza, muitas trocas de fraldas e também muitas mamadeiras! No momento, estou de férias do trabalho e não penso em mais nada, só quero mesmo descansar e me cuidar e cuidar da família. Pretendo aproveitar cada minuto para ficar perto dos meus queridos. Quanto ao futuro? Ah, ele fica para depois.

