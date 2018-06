A fofura dos filhos dos jogadores da seleção no jogo contra a Costa Rica

A seleção brasileira enfrentou a Costa Rica nesta sexta-feira (22) e o jogo foi emocionante, com a vitória por 2 a 0 apenas nos acréscimos, com gols marcados por Philippe Coutinho e Neymar Jr.. A partida foi difícil e os atletas receberam o apoio dos filhos _entre os mais fofos, Davi e Alice.

Os pequenos mostram serem os maiores fãs de seus pais. Davi, com 6 anos, é filho de Neymar e foi clicado nos stories de sua mãe, Carol Dantas, comemorando muito o gol do pai. “Pai, você fez um golaço que eu gostei demais!”, disse o menino no vídeo.

Já a filha do goleiro Alisson, Helena, com um aninho, estava na Arena Zenit, na Rússia. A pequena não tirou os olhos do jogo e mostrou estar bastante atenta a partida do pai.

Confira o clique que a esposa do goleiro Natália Becker fez da Helena:

