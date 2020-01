‘A Dona do Pedaço’ começa com noivo levando tiro no altar

A nova novela das nove já inicia com dor, sofrimento e um pobre noivo levando um tiro durante o casamento. Pois é, ‘A Dona do Pedaço‘ começou e já teremos Maria da Paz (Juliana Paes) sofrendo com seu amor por Amadeu (Marcos Palmeira), membro de uma família rival. Mesmo com um pacto de paz, os dois sofrerão uma tragédia já no primeiro capítulo.

Amadeu levará um tiro durante o casamento, e claro que todo mundo coloca a culpa da família de Maria. Com medo da própria vida, ela se vê obrigada a fugir para São Paulo. De quebra, a jovem ainda terá de procurar por suas duas sobrinhas, que se perderam após um plano da família de Amadeu.

‘A Dona do Pedaço’ já está entre nós, e se quiser saber como será a primeira semana da novela, confira nosso resumão.

Veja também



Segunda-feira, 20 de maio – Amadeu é alvejado em casamento

A novela começa com Maria da Paz fazendo um bolinho de aniversário para suas duas sobrinhas, Virgínia e Fabiana. Dulce (Fernanda Montenegro) dá às duas de presente um amuleto.

–

Em meio a passeios verdejantes pelo campo, Maria da Paz conhece Amadeu, mas eles descobrem que são de famílias rivais. Acontece um tiroteio que mata Hélcio (Dionísio Neto), e Maria é culpada por isso. Amadeu promete que acabará com a rivalidade entre as famílias, e Maria propõe um pacto de paz. Os dois se casam, mas no altar Amadeu toma um tiro.

Terça-feira, 21 de maio – Maria da Paz foge para São Paulo

Maria é levada para casa, revoltada. Sua mãe sugere que ela fuja para se salvar, pois a família de Amadeu vai querer se vingar. Amadeu está no hospital, muito mal. O médico até diagnostica que ele pode nunca mais andar. Maria foge para a rodoviária e parte para São Paulo. Enquanto isso, Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos) manda matar as duas sobrinhas de Maria. Fabiana é capturada por Vicente (Álamo Facó) quando estava distraída.

–

Quarta-feira, 22 de maio – Virgínia sofre acidente

Em vez de eliminar Fabiana, Vicente decide deixar a garota em um convento. Eusébio (Marco Nanini) encontra uma casa abandonada para sua família ficar em São Paulo.

–

Maria aparece na casa de Marlene (Suely Franco), e na mesma hora a casa vizinha é invadida por Eusébio e seus parentes. Para proteger Virgínia, Zenaide (Maeve Jinkins) foge para Vitória. Mas um acidente acontece, e Virgínia é resgatada por Beatriz (Natália do Vale).

Veja também





Quinta-feira, 23 de maio – Maria passa mal no trabalho

Beatriz resgata Virgínia e a leva para o hotel. Marlene indica Maria da Paz para um trabalho de empregada doméstica, na casa de Agno (Malvino Salvador). Ela começa a trabalhar no mesmo dia. Beatriz decide levar Virgínia para São Paulo com ela. Régis (Reynaldo Gianecchini) conhece Maria e fica apaixonado pelo bolo que ela faz. Maria passa mal e o médico descobre que ela está grávida.

–

Sexta-feira, 24 de maio – Eusébio sugere que Maria trabalhe vendendo bolo

Por causa da gravidez, Maria é demitida já no primeiro dia de trabalho. Ao saber da gravidez, o padre tenta conseguir notícias de Amadeu. Virgínia entra em processo de adoção por Beatriz. Dorotéia (Rosi Campos) invade a casa de Marlene atrás do bolo de Maria. Diante dessa atração pelo bolo, Eusébio sugere que Maria venda bolos. Amadeu desperta. A família de Maria avisa sobre o desaparecimento das duas sobrinhas, e ela promete encontrá-las.

–

Sábado, 25 de maio – Maria da Paz pensa que Amadeu morreu

Marlene sugere que Maria continue em São Paulo. Eusébio ajuda Maria a vender os primeiros bolos. Beatriz leva Virgínia até a casa de Agno. Amadeu sai do hospital, sem saber que sua família tem um plano para separá-lo de vez de Maria da Paz. Os bolos de Maria fazem sucesso.

–

Como não encontram os parentes de Fabiana, a igreja decide criar a menina. Amadeu recebe a fake news de que Maria está morta, e Evelina também mente para Maria a respeito de Amadeu. Ao saber que seu amado está morto, Maria da Paz entra em trabalho de parto.