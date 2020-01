A disputa do Superstar chega ao fim hoje

Fernanda Lima se prepara com o make feito por Alê de Souza e seu assistente, Thiago Medeiros

Foto: João Cotta/Rede Globo

A apresentadora Fernanda Lima, 37 anos, anunciará o vencedor do reality Superstar, da Globo, neste domingo (6). Depois de quase dois meses de disputa, restam apenas quatro bandas entre as finalistas para conquistar o voto do público e dos jurados.

Nos bastidores, apesar de o clima ser sempre de alto-astral, tem momentos de meditação também. “Fazer ao vivo é muito gostoso. Mas, antes de entrar no palco, eu rezo muito”, entrega Fernanda. Jurada, Ivete Sangalo, 42, é sempre uma das mais animadas em frente e atrás das câmeras. “Fazer o Superstar é bom demais”, diz a cantora. Fernanda Paes Leme, 31, faz coro. “A gente se dá muito bem.”

No camarim, Ivete Sangalo retoca o make ao lado do maquiador Silvio Giorgio

Foto: João Cotta/Rede Globo

O time é grande e vaidoso. André Marques, 34, por exemplo, faz questão de fazer a barba. Já Dinho Ouro Preto, 50, não deixa de conferir o visual. “Nunca tinha participado de uma maneira tão intensa de um programa de TV”, afirma.

Das vinte quatro bandas que entraram na disputa, apenas quatro estarão na grande final: Jamz, Luan e Forró Estilizado, Malta e Suricato. Com a votação popular, realizada através do aplicativo do programa, aliada aos votos dos jurados, o Superstar trouxe uma nova proposta para os realities musicais. Entre a maioria dos participantes, estão grupos reunidos há anos e com longo tempo de carreira. Com a exposição na televisão, os resultados têm sido positivos até mesmo para aqueles que foram eliminados há mais tempo. Para quem é a sua torcida?

Dinho Ouro Preto confere o look antes de entrar no ar

Foto: João Cotta/Rede Globo

O operador de captação de som, Marcos Viggiani, ajeita o microfone de Fábio Jr., jurado do reality

Foto: João Cotta/Rede Globo