A chegada de 2018 para os famosos

2018 finalmente chegou. A recepção do novo ano que se inicia nesta segunda-feira foi muito comemorada no mundo inteiro. Por aqui, nossos famosos curtiram a passagem de ano com direito a muita festa, fotos com a família e amigos e com declarações de amor.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso viajou até Fernando de Noronha, onde aproveitaram a passagem de ano com amigos, como o jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine.

Bruna Marquezine e Neymar

O Ano Novo em Fernando de Noronha, por sinal, foi especial para Bruna Marquezine e Neymar. Depois de seis meses separados, os dois assumiram o retorno do relacionamento – com direito a declaração de amor no Instagram do craque.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo encerrou o ano com chave de ouro. Grávida de gêmeas, a cantora realizou seu último show antes de fazer uma pausa nas apresentações por conta da gravidez.

Carolina Ferraz

Ao lado da família, a atriz Carolina Ferraz escolheu a cidade em que mora, o Rio de Janeiro, para brindar a chegada de 2018.

HAPPY NEW YEAR!!🎈🎊 ☘️💋 A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Dec 31, 2017 at 1:33pm PST

Juliana Paes

Se Carolina preferiu o Rio de Janeiro para o reveillon, as praia de Jericoacoara foram as escolhidas por Juliana Paes para celebrar o ano novo.

Marina Ruy Barbosa, Tata Werneck, Angélica e Luciano Huck

Existe jeito melhor de comemorar o ano novo do que ao lado de amigos? Para Marina Ruy Barbosa, Tata Werneck, e o casal Angélica e Luciano Huck, não.

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Dec 31, 2017 at 11:47pm PST

Deborah Secco e Maria Flor

Fernando de Noronha também presenciou a animação de Deborah Secco e sua filha Maria Flor durante a passagem de ano.