7 cantos imperdíveis da CASA WARNER para fãs de Friends

Pensa na alegria de uma pessoa que é fã da série Friends há mais de duas décadas. Que sabe as falas de cor e já perdeu as contas de quantas vezes reviu os episódios de uma das séries de comédia mais famosas de todos os tempos. O seriado Friends completa 25 anos e quem ganha vários presentes são fãs como eu. Um deles é bem democrático: as 10 temporadas completas vão passar, sem interrupções, no Warner Channel a partir do meio-dia da quarta-feira, 18 de setembro.

O outro presente é para quem conseguiu comprar ingressos para a exposição que acontece de 18 de setembro a 6 de outubro, em São Paulo. São fãs rápidos: afinal todos os ingressos acabaram em menos de 12 horas! Me considero uma fã duplamente sortuda: além de ter garantido meu ingresso como “pessoa física” ainda tive a chance de fazer uma visita antes de abertura, como jornalista de CLAUDIA e mostro meus cantinhos e surpresas favoritas:

1. Central Perk – quase chorei de emoção ao sentar no sofá da clássica cafeteria onde Ross, Monica, Chandler, Rachel, Phoebe e Joey se encontravam. O lugar reserva uma surpresa a mais: é uma cafeteria de VERDADE e tomei um café sentadinha no balcão – só faltou ser servida pelo Gunther.

2. Sala do apartamento de Chandler e Joey – além do peru para colocar na cabeça (não resisti e fiz até dancinha) a Casa Warner é cheia de ‘easter eggs’. Ao entrar, você recebe uma chave que abre “surpresinhas” por toda a exposição. Na mesa de pebolim desse espaço está uma das minhas preferidas. Não vou contar para não estragar a surpresa, mas não esqueça de usar!

3. Porta roxa da Monica e da Rachel: e ainda mais com aquele enfeite clássica na porta. Tem imagem mais icônica?

4. Ichiban, lipstick for man – ri muito no cantinho especial em que você pode virar modelo de propaganda de cosmético masculino japonês. Tem batons disponíveis para quem quiser testar a mesma make do Joey nesse episódio.

5. The Routine – uma homenagem a um dos episódios preferidos: um espaço com um guia dos passos para quem quiser reproduzir a dança clássica dos irmãos Ross e Monica.

6. Quadros de Gladys e Glynnis – as réplicas das “grandes” obras de artes de Phoebe estão presentes em uma versão divertida, em que você pode colocar sua cabeça e fazer parte dos quadros. Meio engraçado, meio assustador.

7. Cachorro de cerâmica – dica: chame um amigo para reproduzir a cena da série, de subir em cima do bicho. Ele fica em cima de um mini trilho e desliza alguns metros. Vale um vídeo divertido!

Ah! E atenção para a dica de ouro: comece a exposição pelos últimos andares onde ficam os cenários de Friends e os mais disputados – e vá descendo. Além dos dois andares dedicados a Friends, a Casa Warner tem outras cantinhos divertidos em outros grandes sucessos do universo Warner Channel. No andar térreo, os heróis The Flash e Supergirl. No segundo andar, uma homenagem a Harry Potter na qual os visitantes podem simular a entrada secreta da Plataforma 9 ¾, entre outros. A exposição também tem uma lojinha cheia de objetos com referências às séries, filmes e personagens do estúdio.