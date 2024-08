26 fatos sobre Silvio Santos que você não sabia

Silvio Santos, o maior ícone da história da televisão brasileira, morreu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. Conhecido por seu bom humor implacável, seu talento para a comunicação – e uma e outra polêmica –, o dono do SBT deixa esposa e seis filhas, além de 14 netos e 4 bisnetos.

Separamos aqui alguns fatos menos conhecidos da vida do apresentador para relembrar sua trajetória. As histórias foram coletadas com ajuda do arquivo da revista CONTIGO!

O que você não sabia sobre Silvio Santos

Todos os dias, Silvio Santos fazia questão de convidar a mulher, Iris Abravanel, 65, para o chá da tarde. Casados desde 1981, o apresentador não deixava de escrever bilhetinhos carinhosos para a autora de novelas do SBT. Ele também adorava treinar seus cachorros e passa parte do tempo livre montando quebra-cabeças ao lado das filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca, e Renata. Esse é o retrato da vida privada de Silvio.

Há quase 52 anos à frente do programa de auditório mais antigo da TV brasileira, o Homem do Baú sabia se reinventar. CONTIGO! foi atrás de histórias inéditas para homenagear o carismático apresentador que começou a vida como camelô no Rio de Janeiro, aos 14 anos, e foi por décadas uma das personalidades mais amadas do Brasil.

Amigos, familiares e colegas de trabalho contaram casos, relembraram situações engraçadas e descreveram o dia a dia do dono do SBT, que era tido como um paizão pelos corredores da emissora: conversava, elogiava e puxava a orelha quando precisa.

Abaraham Lincoln Metri

Continua após a publicidade

1 – A rotina de Silvio começava bem cedo. Ele costumava acordar às 5h, praticar exercícios e seguir para o trabalho. Enquanto a saúde permitiu, o apresentador tinha o hábito de correr diariamente em uma esteira para manter o peso (82 quilos). Para ter disposição e energia, tomava um café reforçado: gostava de torradas, café com leite, queijo prato e bife! Silvio dormia cedo, às 22h30.

2 – Silvio gostava de preparar a própria comida no camarim no SBT. O sanduíche preferido era filé-mignon com queijo. Um de seus pratos favoritos é arroz, feijão e bife, mas costumava ser supercuidadoso com a saúde. Privilegiava arroz integral, saladinha e grelhados.

3 – O camarim era praticamente uma extensão de sua casa. Despojado, gostava de receber alguns amigos de bermuda e camiseta. “Já o vi até de cueca”, lembrava à CONTIGO! o então diretor do Domingo Legal, Roberto Manzoni, o Magrão.

4 – Doces eram seu ponto fraco, especialmente panetone, sorvete, chocolate e coco. “Ele tem paixão por coco. De vez em quando, levo a fruta in natura com queijo branco da fazenda, porque ele adora”, disse em entrevista a atriz Florina Fernandez, a Flor, ex-jurada do Show dos Calouros.

5 – Silvio também se derretia por bolo de nozes com frutas cristalizadas. “Minha avó sempre fez para ele. Antigamente, tinha que ser um para casa, um pequeno para mim e outro só para meu pai. Ele guardava no armário e não deixava ninguém mexer”, contou certa vez a filha Cintia Abravanel.

Continua após a publicidade

Bob Paulino

6 – Silvio entendia bem de computador, usava Instagram e Facebook. Checava os próprios e-mails e gostava de se divertir com jogos de missões. Também acompanhava de perto os portais de notícias. Fora da rede, ele era fã de biografias, chegava a ler um livro em dois dias.

7 – Roberto Carlos e Julio Iglesias estavam entre seus cantores favoritos. E, sempre que gostava de uma nova música, pedia ao antigo amigo Agnaldo Timóteo para gravar um CD com as canções. Música não podia faltar quando ele está dirigindo.

Danilo Carvalho/AgNews

8 – Todos os dias, religiosamente, Silvio convidava Iris para o café da tarde na casa do casal. Romântico, o apresentador enviava flores à mulher e colocava bilhetinhos no criado-mudo. Silvio gostava de flores brancas, suas preferidas.

Continua após a publicidade

Antonio Milena

9 – Louro-escuro-acinzentado 7 é a cor que Silvio usava para pintar os fios. O retoque acontecia a cada 15 dias no salão do amigo Jassa. O cabeleireiro cuidou do visual do apresentador por mais de 40 anos. Ele também fazia as unhas. Por serem amigos há tanto tempo, Silvio não pagava o corte e a tintura.

10 – Enquanto dirigia até o SBT, era comum vê-lo com um lápis na boca. Fazia parte de sua rotina cuidar da voz e fazer exercícios de fonoaudiologia.

11 – Uma vez o retrovisor do carro quebrou, e ele, mesmo sozinho, queria colocá-lo no lugar. Ficou inconformado com aquilo e tentou inúmeras vezes. Não conseguiu e chamou então a equipe de mecânicos para ajeitar.

Roberto Nemanis

Continua após a publicidade

12 – Silvio era considerado um paizão no SBT. Costumava perguntar sobre a vida dos funcionários, dava conselhos e se preocupava com situações pessoais. “Recebi duas ligações que me emocionaram. A primeira foi quando estava saindo da maternidade e ele perguntou do Arthur, de mim e exclamou que eu não deveria voltar tão cedo ao trabalho. Depois de alguns meses, no Natal, ele disparou: ‘Não vá ficar só nesse filho. Pense com carinho. Trabalho passa e família é a única coisa que fica'”, contou à CONTIGO! em 2015 a apresentadora Eliana.

13 – Dono da marca de cosméticos Jequiti, Silvio era alérgico a perfumes e só usava desodorante. Na década de 1980, levou uma bolsa enorme cheia de sabão de coco para Orlando. “Ele pediu que tomasse conta de uma mala porque havia uma coisa muito importante. Quando chegamos aos Estados Unidos, ele me mostrou o que tinha dentro”, lembrava a filha Silvia Abravanel. O apresentador não podia tomar banho com qualquer produto.

Veja também: As melhores frases de Silvio Santos

14 – Simples, Silvio nunca gostou de ostentar. Quando ganhava um presente caro, a primeira reação era: “Mas por que isso?”. O apresentador guardava as lembranças que recebia dos fãs há mais de 50 anos em sua casa.

15 – Apesar de milionário, Silvio não fazia extravagâncias. Nem mesmo quando viajava para outro país. Por anos, o apresentador se recusava a comprar passagens na primeira classe por achar caro demais.

16 – O apresentador não gostava de gastar com grifes. Até teve ternos Ricardo Almeida no camarim, mas, no dia a dia, a maioria de suas roupas eram de preços populares. “Se ele pudesse, iria até o Brás fazer compras. É muito simples, humilde, tenho orgulho de trabalhar com ele”, disse em entrevista o ator e comediante Carlinhos Aguiar, que o conhecia há mais de 30 anos.

Continua após a publicidade

17 – Um de seus hobbies favoritos era montar quebra-cabeças, alguns com mais de mil peças. Outros, fazia virtualmente. Silvio ainda gostava de passar tempo com seus 14 cachorros. Fazia questão de dar ele mesmo a ração e treinar os animais.

18 – Quando não gostava do visual de um funcionário, Silvio não deixa passar. “Uma vez ele me encontrou no corredor e disse: ‘Está de barba?’ Logo entendi que era para tirar (risos)'”, contou em entrevista à CONTIGO! Alexandre Frota.

19 – No fim do ano, costumava comprar presentes para os melhores amigos, mas o que mais chamava atenção era o cartão que vinha com os presentes, onde emociona com palavras de carinho. Costumava descrever a pessoa e enumerar suas qualidades.

Divulgação Instagram

20 – O empresário era superprotetor quando o assunto são as seis filhas. “Eu tinha uns 17 anos e fui apresentar meu namorado, ele pediu para ficar a sós com o rapaz e fez uma entrevista digna de Interpol”, recordava rindo Silvia.

Reprodução Instagram

21 – Silvio nunca deu nada de mão beijada para as filhas. “Quando minhas irmãs e eu éramos pequenas e íamos viajar de férias, não tínhamos babá nem nada disso. Meu pai prometia que, se arrumássemos o quarto, a gente ganharia dinheiro para gastar durante aquele dia”, disse em entrevista Patricia Abravanel, em 2015.

Arnaldo Silva

22 – O empresário já apresentou mais de 100 atrações. Toda vez que ele ia gravar, chegava duas horas mais cedo e meia hora antes de entrar no palco batia papo com o auditório. Tocava buzina, conversava, contava piada e brincava com as caravanas. O Programa Silvio Santos foi a atração de auditório mais antiga e ininterrupta da TV brasileira.

23 – De vez em quando, o apresentador conferia até o lanchinho dado aos visitantes e provava para ver se está bom.

Thiago Bernardes

25 – Silvio adorava esquiar em Aspen e em 2000 sugeriu o lugar para Celso Portiolli. O apresentador do Domingo Legal viajou para lá e, quando retornou ao trabalho, foi chamado no camarim do dono do SBT. “Na época, ele havia se machucado em uma pista de esqui e estava fazendo fisioterapia. Ele perguntou da minha viagem e começou a me mostrar o que estava fazendo para melhorar. Silvio se encostou na parede, começou a fazer o exercício e pediu que eu fizesse junto. ‘Abaixa aqui, segura um minuto…'”, lembrou Portiolli em 2015 em entrevista à CONTIGO!.

26 – Em janeiro de 1957, foi com Carlos Alberto de Nóbrega para Buenos Aires, na Argentina. “Eu precisava comprar o enxoval para meu primeiro casamento. Ao chegar lá, Silvio me convenceu a comprar muamba e revender no Brasil, porque as coisas eram muito baratas. Voltamos com lapiseiras, barbatanas, isqueiros a gás, roupas de náilon… Ganhamos quatro vezes mais”, contou às gargalhadas.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Agora você sabe tudo sobre Silvio Santos? Faça o teste!