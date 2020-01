10 motivos para admirar Dame Helen Mirren

A inglesa, atriz, ganhadora de Oscar, Emmy, BAFTA e até do título de Dama, condecorado pela rainha Elizabeth, Helen Mirren é um mito. Já apareceu no cinema em grandes filmes como Elizabeth I, A Rainha, RED – aposentados e perigosos, Arthur, Hitchcock e Um Presente para Helen, além de muitas séries de TV. Também tem sua marca registrada na calçada da fama e é embaixadora oficial da L’Oreal no Reino Unido, principalmente da campanha Age Perfect, que apresenta a idade com toda sua beleza. Parabéns para a grande dama!

1. Trouxe vestidos com mangas de volta para o red carpet

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Helen Mirren faz o look de gala parecer algo incrivelmente simples e fácil de acertar sempre. Elegante até o último fio de cabelo loiro, suas escolhas incluem vestidos com mangas, algo que ela adora.

“Não existem mais vestidos com mangas e nós precisamos trazê-las de volta: finas, transparentes, curtas ou longas.”

2. Aceita a idade sem sofrimento

Angela Weiss/Getty Images Angela Weiss/Getty Images

Quem diria que Dame Helen tem 70 anos? Se tem algo que podemos aprender com ela é que ficar mais velha faz parte da vida e tudo bem. E ninguém fica escravo da aparência jovial para sempre: Helen é a embaixadora oficial da L’Oreal na campanha Age Perfect, que mostra a beleza da idade.

“Eu me preocupava muito mais com a minha aparência antes do que agora – quando se é jovem e bonita você fica também paranoica e miserável. Acho que a grande vantagem de envelhecer é que você simplesmente se desapega de certas coisas.”

3. Não se preocupa com roupas

Chris Jackson/Getty Images Chris Jackson/Getty Images

A atriz já revelou que leva apenas lingerie para viagens de feriados. Ao chegar no lugar, ela compra roupas em lojas beneficentes e depois as devolve, antes de ir embora. Gênia.

“Eu sou mais o tipo ‘comprar roupas no brechó, mas abrir uma champanhe'”.

4. É apaixonada, mas realista

Frederick M. Brown/Getty Images Frederick M. Brown/Getty Images

Helen é casada há bons 18 anos com o cineasta americano Taylor Hackford e sempre parece muito apaixonada no red carpet. Mas ela bem sabe que todo relacionamento tem seus percalços!

“Eu dizia para o Taylor: ‘por que não nos conhecemos antes?’, mas a verdade é que isso foi melhor para nós, porque provavelmente não estaríamos juntos hoje. Eu não ia conseguir lidar com ele antes.”

5. É feminista de carteirinha

Gail Oskin/Getty Images Gail Oskin/Getty Images

A dama inglesa não tem papas na língua na hora de expor suas opiniões sobre a luta feminista ou defender suas colegas de trabalho na indústria cinematográfica. #girlpower

“Acredito que toda mulher hoje seja feminista. Elas podem até negar, mas se levasse qualquer uma delas a 40 anos atrás e perguntasse: ‘esse é o mundo em que você quer viver?’ Elas diriam ‘não’.”

6. Dá conselhos para as mais novas

Ian Gavan/Getty Images Ian Gavan/Getty Images

Com a idade também chega mais experiência e sabedoria, além de enxergar o quão difícil a vida pode ser quando se tem 20 e poucos anos. Especialmente em um meio que exige tanto da aparência feminina.

“A época mais difícil que pode existir na vida de alguém é quando se tem 20 e tantos anos. É complexo, pois você está no seu eu mais bonito e na melhor forma física, mas é também quando você está mais insegura e cheia de dúvidas.”

7. Não se preocupa com a opinião alheia

Claro que se você fosse uma estrela hollywoodiana, Dama nominada pela Rainha da Inglaterra e um ícone fashion também teria toda essa confiança de Helen. Mas o segredo mesmo é não ficar se preocupando com os outros: “Você não pode controlar como as pessoas te enxergam ou o que elas pensam a seu respeito, mas é preciso ficar confortável com essa ideia.”

8. Ela adora cenas de ação

Nada de moça indefesa não: madame Helen gosta mesmo é de muita ação! Ela admitiu que sua maior ambição atualmente é estar no próximo Velozes e Furiosos 8, junto com Vin Diesel – e o melhor: dirigindo o carro, sem dublês!

“Eu adoro o Vin Diesel! Ele é um cara inteligente, ótimo. Parte por causa dele que eu gostaria de participar do filme, mas também pelas cenas em carros.”

9. Conquistou até a rainha da Inglaterra

WPA Pool/Getty Images WPA Pool/Getty Images

Sim, Helen Mirren interpretou Elizabeth nas telonas e tudo teve a benção da rainha. Agradou tanto que ela quis nomeá-la de Dama – e a atriz aceitou em memória de seus pais, que ficariam orgulhosos.

“Me tornar uma Dama era uma coisa totalmente diferente. Isso tinha a ver com a minha família, minha mãe e meu pai, com o mundo em que cresci.”

10. É gente como a gente

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Helen foi flagrada por um passageiro do metrô de Nova Iorque sentada elegantemente, enquanto esperava sua estação. E a foto logo viralizou, chamando atenção da atriz. E sabe qual foi a resposta dela?