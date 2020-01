Em um ano cheio de eventos importantes, como a Copa do Mundo e as Eleições, muita coisa aconteceu e repercutiu por aí. Mas, o foco das atenções sempre são elas: as celebridades. Tudo o que elas fazem, dentro ou fora das telinhas, é acompanhado de perto e compartilhado milhares de vezes, seja nas redes sociais, seja nas conversas do dia-a-dia.

Quem não lamentou a saída do Neymar nas semifinais da Copa? Ou não ficou triste quando a Drica Moraes foi afastada da novela? Ou ficou chocado com o que aconteceu com a Andressa Urach? Diante de todos os assuntos comentados em 2014, selecionamos os famosos que mais se destacaram no ano.