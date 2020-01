Papel com letra de música escrito à mão pelos Beatles vai a leilão

While My Guitar Gently Weeps é um dos raros clássicos dos Beatles que não foi escrito pela dupla Lennon-McCartney. Composta inteiramente por George Harrison, a canção é um dos destaques do Álbum Branco da banda, lançado em 1968. Pois para os fãs aficcionados aqui vai a novidade: um pedaço de papel, com a letra escrita à mão por Harrison na época da gravação pode ser comprado em um leilão.



A relíquia está no site Moments in Time shows. Segundo especialistas, trechos das letras foram escritos no papel pelo baterista da banda, Ringo Starr, apesar da autoria ser apenas de Harrison. No papel à venda, para quem fala inglês, é possível ver os erros de ortografia que era comum nas cartas de Ringo, por isso a autenticidade foi confirmada. O valor estimado para o primeiro lance é de 195 mil dólares, quase 700 mil reais.

A peça é raríssima e por isso a excitação dos fãs.

A letra de While My Guitar Gently Weeps fala de relativismo das coisas e foi escrita por Harrison durante suas férias. A princípio foi rejeitada por John Lennon e Paul McCartney, que acabaram cedendo para gravar, mas com má vontade. Harrison então trouxe um amigo, Eric Clapton, que fez o solo de guitarra da canção. O resto, como dizem, é história. Além de ser um clássico da banda, é a a 2ª canção de Harrison mais gravada por outros artistas, perdendo apenas para Something.

Relembre a canção em duas versões:

