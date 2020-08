Ator Cuba Gooding Jr. é novamente acusado de estupro

O ator Cuba Gooding Jr. foi acusado novamente de estupro em um processo movido contra ele na última terça-feira (18). O ator já passa por um julgamento de abuso sexual, em que foi acusado de tocar de forma inadequada uma mulher em um restaurante em setembro de 2018, em Nova Iorque.

De acordo com o site Page Six, a suposta vítima que se identifica como “Jane Doe” – nome usado por pessoas não identificadas -ela afirmou que foi violentada duas vezes pelo ator na região de Soho, em Nova Iorque no ano de 2013.

A autora do processo diz que conheceu Cuba Gooding em um restaurante, e foi convidada por ele para beber em um hotel. Lá, ela foi levada para o quarto do ator, que disse que iria trocar de roupa. Ao tentar ir embora, Gooding a impediu de sair e a jogou na cama.

O advogado do ator informou que as alegações são “completamente falsas e difamatórias”, e que nenhuma acusação criminal foi feita, até o momento. De acordo com a promotoria, cerca de 29 mulheres teriam se apresentado alegando toque inapropriado partindo do ator, como beijos e toques forçados.

Além da acusação de tocar uma mulher de forma inadequada em 2018, no mês de outubro do mesmo ano ele recebeu a acusação de tocar as nádegas de uma mulher. No ano seguinte, em junho, ele foi novamente acusado de apalpar uma mulher em um bar em Manhattan, e foi preso.