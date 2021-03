Saiba o que muda no uso das cadeirinhas com as novas regras de trânsito

Uma série de alterações recentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), realizadas no final de 2020, entram em vigor agora em 12 de abril e com isso, trazem diversas mudanças na postura de condutores e passageiros no trânsito. Uma das mudanças para que vale a pena se atentar são as novas regras para transporte de crianças.

Desde 2008, o uso da cadeirinha é indispensável para o transporte de menores de 10 anos e variava de modelo de acordo com a idade da criança. Agora, com as novas regras, também será levado em conta o peso e a altura do menor.

O não uso da mesma continuará se enquadrando como infração gravíssima, contando sete pontos na carteira do condutor, e uma multa de R$ 293,47 a ser paga, como o regulamentado pela Resolução 819/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada na semana passada.

Outra novidade é que condutores de aplicativos, como por exemplo, os associados à Uber, 99, e Cabify estão isentos do uso das cadeirinhas enquanto estiverem em horário de trabalho. Antes , apenas os táxis estavam liberados da regra.

Saiba qual modelo usar e evite penalizações

Bebê conforto

Obrigatório para crianças com até um ano de idade ou de até 13 kg, conforme limite definido pelo fabricante do dispositivo. Geralmente é 2 em 1, possibilitando também passear a pé com o bebê.

Cadeirinha

De uso obrigatório para crianças com idade superior a um ano até os quatro anos completos, também é prescrito para crianças com peso entre 9 e 18 kg, conforme limite determinado pelo fabricante.

Continua após a publicidade

Assento de elevação

Obrigatório para crianças com idade superior a quatro anos até os sete anos e meio, também é prescrita para crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 kg, conforme limite determinado pelo fabricante. Deve ser usada acompanhada do cinto de segurança.

Crianças com idade superior a sete anos e meio até os 10 anos ou com altura superior a 1,45 m são isentas de cadeirinhas, devendo usar apenas o cinto de segurança no banco de trás.

O banco dianteiro só deve ser usado por indivíduos acima de 10 anos e com uso do cinto de segurança, para que acidentes com airbag sejam evitados.