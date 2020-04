Com 47 anos de casados, casal morre no mesmo dia de Covid-19

Mary e Wilford Kleper passaram 73 anos da vida juntos, literalmente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Coincidentemente, a despedida do casal também foi em conjunto. Os dois foram diagnosticados com a Covid-19 e precisaram ser internados para tratar a doença. Porém, as complicações vieram e ambos faleceram em decorrência do novo coronavírus.

A diferença de uma morte para a outra foi de apenas 6 horas, de acordo com informações de seus familiares. O primeiro a partir foi Wilford. O casal travou uma batalha pela recuperação no hospital em Wisconsin, nos Estados Unidos.

A causa do contágio é desconhecida pela família. Porém, o fato de terem sido diagnosticados juntos fez com que eles cumprissem o isolamento lado a lado, segundo informações apuradas pela CNN norte-americana e Tmj4.

Já o resto da família matou a saudade durante a internação por meio de chamadas de vídeos, como explicou Natalie Lameka, neta do casal e uma das últimas pessoas a visita-los. “Eles estavam de mãos dadas e isso foi de partir o coração, mas também de ouvir o coração. Ficamos muito agradecidos por estarem juntos e conscientes de que estavam juntos”, descreveu a jovem.

Nos Estados Unidos, até esta quarta-feira (29), mais de 1 milhão de pessoas testaram positivo para a doença, 123 mil estão recuperadas e 60.983 vieram à óbito.

