Guia de blocos de rua infantis em São Paulo

O abre-alas do Carnaval 2023 começa nesta semana! Os foliões podem se preparar para os desfiles das escolas de samba, além das programações mais diversas na rua – e, acredite, tem para todos os gostos. E para quem quer curtir em família, o que não faltam são blocos de rua infantis em São Paulo para deixar a garotada cair na folia em segurança!

A agenda do Carnaval 2023, em São Paulo, conta com mais de 500 blocos e, dentre eles, selecionamos os indicados para toda a família. Vale lembrar que são eventos gratuitos, o preço a ser pago é apenas a diversão.

Blocos de rua infantis em São Paulo

Sábado – 18/02

Bloquinho da Miúda – às 11h, na R. Coronel Melo de Oliveira, 766 (Pompéia);

Bloco Urubózinho – às 9h, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (Freguesia do Ó);

Carnaval do Parque Burle Marx – das 10h às 17h, na Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 (Vila Andrade);

Bloco Das Emílias E Viscondes – às 14h, na R. General Jardim, 485 (Vila Buarque);

Carnaval do Museu da Língua Portuguesa com Sainha De Chita – às 11h, na Praça da Luz (Centro);

Amoribunda Kids – das 11h às 14h, concentração na Avenida Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi e vai até Rua Dona Brígida (Vila Mariana);

Bailinho e Bloquinho do Pátio Paulista Shopping – 18 e 19/02, das 14h às 17h, na Praça Oswaldo Cruz (Bela Vista);

Carnaval nordestino do CTN – Centro de Tradições Nordestinas – de 11 até 26/02, a partir das 11h, na R. Jacofer, 615 (Limão);

Maia Folia – 18, 19 e 21, a partir das 13h, no Parque Shopping Maia (Guarulhos);

Carnaval do Alpha Square Mall – das 13h às 16h, na Av. Sagitário, 138 (Barueri).

Domingo – 19/02

Bloquinho Gente Miúda – às 10h, na R. Prof Alfonso Bovero (Perdizes);

Bloco Berço Elétrico – às 10h, na Praça Rosa Alves da Silva (Vila Mariana);

Carnaval do Plaza Sul Shopping – das 13h às 19h na Praça Leonor Kaupa, 100 (Bosque da Saúde);

Folia no Ita – a partir das 14h no Shopping Metrô Itaquera (Itaquera);

Segunda – 20/02

Bloco Sainha de Chita no Sesc Bom Retiro – às 15h30, na Alameda Nothmann, 185 (Bom Retiro);

Bloco Bebê – 20 e 21/02, às 11h, no Sesc Pinheiros, na R. Pais Leme, 195 (Pinheiros);

Sábado – 25/02

Bloco Vem Erê – às 10h, na R. Aspicuelta (Vila Madalena);

Charanguinha do França – às 10h, na R. Gen. Jardim, 485 (Vila Buarque);

Domingo 26/02

Fraldinha Molhada – às 09h na Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 310 (Anália Franco);

Sábado 04/03

Carnapupa, bloco inclusivo para crianças com deficiência – às 11h, na Praça das Artes (Centro).