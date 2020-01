6 dicas para tirar fotos lindas das crianças e eternizar esse Carnaval

O Carnaval é aquela época em que a gente aproveita muito para dançar, curtir os blocos de rua e aproveitar o feriadão em família também, né? E dá para fazer muitas coisas divertidas com as crianças durante o período de festas e registrar tudinho em fotos memoráveis.

Para eternizar esse momento de muita alegria em família, a fotógrafa Amanda Alexandre nos ajudou com seis dicas incríveis para tirar fotos dos pequenos e nos fazer lembrar para sempre desse Carnaval em que vocês passaram juntinhos. Anota aí!

1 – Confete para o céu!

Encontrar um local com boa luz é sempre o ideal para tirar fotos nítidas e com mais detalhes das roupinhas. Com ajuda da luz solar, isso não será problema nos blocos de rua. Entre na onda de confetes orgânicos e glitter biodegradável e crie uma atividade divertida com as crianças. Corte bolinhas das folhas secas que caem das árvores e deixe os pequenos interagirem com os materiais, jogando para o alto com toda energia e enormes sorrisos. Os cliques dessa bagunça ficarão ótimos!

2 – Brincar de se esconder

Para conseguir sorrisos espontâneos, nada melhor de que deixar a criançada feliz com muitas atividades perfeitas para o feriadão. A clássica ‘esconde-esconde’ é uma daquelas quase infalíveis que vai trazer movimento, felicidade e muitas fotinhos perfeitas dessa brincadeira.

3 – Deixe os baixinhos livres

Se tem uma coisa que deixa qualquer criança com um sorriso estampado no rosto é deixá-la correr livremente para colocar toda a energia para fora. Escolha uma fantasia leve e com um tecido que não a irrite, ideal para correr e brincar, sabe? Faça um passeio ao ar livre com ela em um parque ou no bloco de rua mesmo e tire fotos espontâneas e belíssimas!

4 – Abuse da fofura!

É claro, só de ver o seu baixinho fantasiado já é a maior fofura do mundo, né? Aproveite os momentos em que eles estão paradinhos e tire bastante fotos. Para o cenário, veja se a iluminação está legal e se a roupa está certinha no corpo. Para a foto sair perfeita, converse com a criança normalmente e foque no olhar. Você vai conseguir retratos apaixonantes!

5 – Combinando fantasias

Sabe aquela história de “tal mãe, tal filha”? Usar fantasias em família com temas parecidos ou que combinem, vai render fotos maravilhosas dessa temporada festiva. Se inspire com ideias perfeitas tiradas de filmes e desenhos para criar histórias e brincadeiras divertidas no feriadão. Imagina só como ficarão as fotos?

6 – Parede lisa

Sabe aquelas fotos maravilhosas feitas em estúdio, que ressaltam bem a fantasia do pequeno? Dá para deixar uma estética parecida, mesmo se estiver na rua! Escolha uma parede de cor lisa e estimule o seu filho com brincadeirinhas que o faça sorrir e danças que deixem os movimentos mais espontâneos. O ideal é deixar a criança livre para se divertir enquanto você captura os melhores momentos dela.