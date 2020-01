Finalmente o Instagram vai liberar o envio de DMs pela web

Se 2020 começou com notícias catastróficas como uma possível terceira Guerra Mundial, incêndios de proporções inimagináveis na Austrália, e a “saída” de príncipe Harry e Meghan Markle da realeza britânica, finalmente, os refrescos chegaram! O Instagram anunciou nesta semana estar testando um velho pedido dos usuários: a possibilidade de mandar mensagens diretas por meio da versão web do aplicativo. Atualmente só é possível fazer isso por meio de extensões pagas.

Sim, agora será possível, durante o expediente do trabalho, alternar rapidamente entre uma planilha de custos e aquela DM respondendo qual restaurante chinês ir ao final do dia. Um sonho! Até agora, para fazer isso, era necessário todo o trabalhão de ver a notificação, desbloquear o telefone, entrar no aplicativo e, enfim, encontrar a mensagem e respondê-la. Com coisas do tipo aquecimento global reduzindo dia a dia nossa existência na terra, não temos tempo a perder, afinal!

I promise we listen to your feedback. We are testing something we consistently hear from power users of Instagram Direct: access via desktop web! https://t.co/bzuL5xcsBd — Vishal Shah (@vishalshahis) January 14, 2020

“Prometo que escutamos o feedback de vocês. Estamos testando algo que ouvimos constantemente dos usuários do Instagram Direct: acesso via web”, tuítou esta semana Vishal Shah, Head de Produto do Instagram.

De acordo com o The Verge, algumas pessoas selecionadas já estão testando a ferramenta e, caso ela dê certo, em breve, será disponibilizada para todos os usuários. Vai funcionar essencialmente como é a experiência no mobile – com o recebimento de notificações e tudo! Será possível criar grupos ou conversar com alguém tanto pela página de mensagens diretas quanto pelo perfil. Clicar duas vezes para curtir as mensagens e envio de fotos também serão mantidos.

E a humanidade já pode respirar aliviada: o aplicativo de propriedade do Facebook quer apenas otimizar a vida de todos!