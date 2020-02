De pernas para o ar: reserve 5 minutinhos para você!

Quando você tira alguns minutinhos valiosos para ficar sozinha, respirar, desacelerar e se cuidar, acaba se escutando mais, percebendo melhor seus sentimentos e desenvolvendo maneiras de se entender melhor. Então, já que o ano começou cheio de novas resoluções e ânimo extra para construir memórias, aproveite essa oportunidade para focar nas suas necessidades. Hoje o convite é simples: reserve 5 minutinhos do dia para você!

Aproveite os dias quentes para caminhar…

Sempre que conseguir, vista roupas e sandálias que têm a cara do verão: leves, coloridas e confortáveis e vá passear. Vale tudo: parque, praia ou até mesmo uma rua tranquila e arborizada perto de você. Parece besteira, mas andar por espaços com árvores, cercados pelo verde, ou ouvindo o barulho do mar, pode colocar o cérebro em estado meditativo e mais calmo, permitindo a reflexão. Perfeito, né?

Acorde 5 minutinhos antes

Há quem ache loucura a ideia de adiantar ainda mais o seu relógio, mas reservar 5 minutos para se espreguiçar com muita calma faz bem a para saúde física e mental. Ao se alongar assim que acorda, a circulação sanguínea é ativada. Resultado? Seu cérebro fica alerta e garante a disposição que você precisa para começar bem o dia. Se espreguiçar também libera endorfina, responsável pela sensação de bem-estar.

Respeite seus limites no trabalho

As demandas são inúmeras, as planilhas multiplicam na mesa e as cobranças não param de chegar. Mas, quanto mais você corre, mais fica esgotadas mentalmente. E é exatamente por isso que é importante renovar as energias. Saia para uma caminhada (mesmo que seja dentro do escritório), pare para um café, para uma voltinha no quarteirão, para um almoço um pouco mais demorado e longe do celular. O break ajuda na oxigenação do cérebro, na circulação do sangue e estimula o raciocínio.

Faça um diário e leia mais

Não, você não é mais adolescente, mas escrever o que está sentindo é uma forma de ver as coisas de maneira mais clara, liberar pensamentos e de se conhecer melhor. Então, reserve um tempo para escrever. Outra ótima opção é sempre ter um livro inspirador por perto. Quem sabe um novo projeto não surge a partir de novas ideias?

Multiplique os 5 minutinhos

Quando você já tiver entendido o poder de reservar um tempo para você, que tal passar um dia sozinha? Ou quem sabe um fim de semana inteiro? Comece se livrando de roupas muito elaboradas ou desconfortáveis. Encha a mala de peças leves e não esqueça a sua sandália favorita. Vá para um lugar bonito ou uma pousada gostosa. Leve um livro e selecione uma playlist especial, como a que Ipanema preparou especialmente para esse tipo de ocasião: a “Só +5 minutos (pra mim)”, que já está no Spotify da marca, e traz músicas para embalar momentos relaxantes. Você não vai precisar de mais nada!