Enem 2023: inscrições terminam nesta sexta (16); veja como se inscrever

Nesta sexta-feira, 16, termina o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As inscrições podem ser feitas até às 23:59 de hoje pela página do participante.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00, podendo ser paga via boleto bancário, pix ou cartão de crédito até o dia 21 de junho. Os participantes que solicitaram a isenção da taxa devem também realizar a inscrição pelo site.

O Enem é uma das portas de entrada para o ensino superior por todo Brasil, além de ser um dos requisitos para as inscrições em outros programas estudantis como o Sisu, Prouni e o Fies.

Como se inscrever para o Enem?

Entre na Página do Participante, em enem.inep.gov.br/participante;

Informe seus dados pessoais como CPF e data de nascimento ;

; Preencher os dados para contato como e-mail único e válido , telefone fixo ou celular ;

Informar o estado e cidade na qual você deseja realizar sua prova;

Selecione a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) na qual deseja realizar na prova;

Crie o seu cadastro no site www.sso.acesso.gov.br , utilize a Página do Participante para gerar o boleto com a taxa de inscrição, que o Inep chama de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) , além de utilizar o cadastro para alterações, acompanhar sua inscrição como a divulgação dos locais de prova;

Certifique-se de que todos os dados estão corretos, incluindo o Questionário Socioeconômico . Você poderá anexar uma foto atual e nítida para a identificação do cadastro ( opção não obrigatória ).

Por fim, revise novamente os dados e conclua sua inscrição.

Em 2022 foram mais de 2 milhões de participantes de acordo com o site do Inep, sendo a segunda edição com menor número de inscritos desde 2005.

Cronograma

No site do Inep, o cronograma sobre o exame já está disponível e irá acontecer:

5 a 16 de junho : Inscrições;

5 a 21 de junho : Pagamento da taxa de inscrição;

05 e 12 de novembro : Aplicação do Enem 2023;

12 e 13 de dezembro : Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação;

24 de novembro : Divulgação do Gabarito;

16 de janeiro de 2024 : Resultados das notas.

Serão 180 questões de múltipla escolha e uma Redação com tema divulgado no dia da prova que serão divididas nos dias:

5 de novembro

O candidato realizará 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e uma redação.

20 de novembro

No último dia, o candidato realizará 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Horários

Veja os horários de aplicação no fuso horário de Brasília:

Abertura dos portões : 12h

Fechamento dos portões : 13h

Início das provas : 13h30

Término das provas no 1º dia : 19h

Término das provas no 2º dia : 18h30

Para mais informações, acesse o site www.gov.br/inep