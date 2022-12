Emoção na porta: é hora de fazer seu balanço financeiro

Encerramento de ano é hora de fazer o seu próprio balanço financeiro e também refletir para entender quais histórias os números te conta- ram ao longo de todos os meses e você nem deu bola. Compras por impulso, gastos não previstos, dinheiro parado, investimentos que não renderam, contas demais e dinheiro de menos… O que deixar para trás e o que levar na bagagem rumo a 2023? É uma conversa séria com você mesma, tire um tempo para essa “DR”.

Insisto diante da estatística de que 45% das pessoas não fazem controle do próprio orçamento, segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Há um checklist básico para quem estiver disposta a avançar com um balanço financeiro, criando novos hábitos. Lance mão de caneta e papel e, claro, da tecnologia, seja com planilhas ou aplicativos.

Primeiramente, liste todas as receitas (todo o dinheiro que entra no bolso ou na conta bancária) e também todas as despesas (tudo o que você paga ou deve). Nos dois casos, é preciso distinguir o que é fixo (a entrada ou a cobrança de mesmo valor) e variável (quando são pontuais, a exemplo de recebimentos ou paga- mentos anuais, ou apenas com valores recorrentes diferenciados). Atenção: limite de cartão de crédito e cheque especial não fazem parte da renda de ninguém.

Depois de mapear o uso do dinheiro, de saber quanto ele é, e de onde vem, e para onde vai, passe para a etapa seguinte: calcule a diferença entre a receita e a despesa e apure qual é o seu lucro. Para aumentá-lo, tente cortar gastos fixos, como a mensalidade de algum serviço de assinatura. Ou, ainda, fazer o exercício de enxergar como ganhar mais. Refaça o cálculo, você pode se surpreender. Se tiver dívidas, liste em ordem de prioridade de pagamento, tanto pelo valor quanto pelas maiores taxas de juros. Ah! Não esqueça de conferir as compras parceladas, coloque um prazo para o encerramento de todas. E defina um valor máximo de quanto quer gastar por mês em cada categoria, como as de lazer, roupas e presentes.

Vale destacar que um dos principais problemas é o não entendimento do custo do trabalho, seja de um produto ou de um serviço. Isso é fundamental para conhecer o seu lucro, principalmente de quem empreende. Assim como quem recebe salário precisa ter o controle sobre o valor bruto (total) e o líquido (o que sobra depois dos descontos), é importante o empreendedor diferenciar o faturamento (tudo o que você recebe) do lucro (o que sobra depois de descontados os custos), levando em consideração despesas que você precisa assumir, como in- vestir em aposentadoria, plano de saúde e/ou seguro de vida.

Depois de atravessar essa seara, não desista logo aqui, por favor. Usando ainda mais a razão do que a emoção, siga concentrada nos números e tente responder: qual é o valor da sua “reserva de emergência”, aquele dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento diante de um imprevisto?

A vida não precisa ser só para pagar boletos. Podemos sonhar e, mais do que isso, nos planejar para realizar esses desejos. Crie metas para o seu dinheiro, o fim do próximo ano pode ser um alvo. Como você quer estar em dezembro de 2023?

Esse novo período poderá ser de outras experiências, aprendizados e conquistas. Mas, como sempre deve ser, nunca deixe de se preparar. E preparar para o quê? Você não precisa saber, não importa. Independentemente do que for, tenha pro- fundo conhecimento sobre o seu próprio dinheiro para fazer escolhas e tomar decisões conscientes. Esse planejamento, com novos compromissos financeiros, reforçará a sua independência financeira: mais segurança, tranquilidade e liberdade para atravessar 2023.