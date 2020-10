Cerimônia de entrega do Prêmio Educador Nota 10 é hoje. Veja como assistir

Atualizado em 27 out 2020, 10h57 - Publicado em 27 out 2020, 10h00

Da Redação - Atualizado em 27 out 2020, 10h57 - Publicado em 27 out 2020, 10h00

O Prêmio Educador Nota 10 nasceu em 1998 com o objetivo de reconhecer e valorizar os profissionais que atuam na rede pública desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em sua vigésima segunda edição, a iniciativa é uma parceria da Fundação Victor Civita com a Editora Abril, a Rede Globo e a Fundação Roberto Marinho. Os dez finalistas já foram selecionados e a cerimônia de premiação do projeto acontecerá hoje, terça-feira (27), às 15 horas.

As 22 duas edições já receberam mais de 75 mil projetos e 241 educadores foram premiados, entre eles professores e gestores escolares. Através de uma votação aberta ao público, as pessoas votaram no seu projeto favorito, e o resultado será revelado hoje.

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o evento acontecerá de forma online e será transmitido pelo Canal Futura, no Youtube e também pelo Facebook. Chegou o dia de saber quem será o Educador Nota 10 de 2020.

