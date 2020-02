Victoza: o remédio que emagrece 7 kg

O Victoza é um remédio que promete emagrecer até 12 kg se associado a exercícios físicos

Foto: Getty Images

O que é?

Lançado no Brasil há três meses, o Victoza é um medicamento à base de liraglutida, originalmente indicado para o tratamento de diabetes. Receitado por médicos como um ótimo emagrecedor, ele tem dado resultados excelentes.

Como age?

A liraglutida imita o GLP-1, um hormônio natural que regula a sensação de saciedade. “Assim, a digestão fica mais lenta e você demora a sentir fome”, explica o endocrinologista Alfredo Halpern.

Por que funciona?

O Victoza tem oito vezes mais hormônio do que o produzido normalmente pelo corpo. Além disso, seu efeito se estende por 24 horas na corrente sanguínea, enquanto o GLP-1 age no organismo só por três minutos.

Como é feito o tratamento?

O remédio é vendido em forma de caneta com ponteira injetável subcutânea – o próprio paciente aplica a injeção, na coxa, na barriga ou no braço. É necessário ter receita e seguir a dosagem e as orientações do médico para não colocar sua saúde e segurança em risco.

Victoza pode ser aplicado diretamente pelo paciente

Foto: Divulgação

Há efeitos colaterais?

Sim: náuseas e dores de cabeça no início do tratamento, efeitos leves se comparados aos causados por emagrecedores tradicionais.

O resultado é bom mesmo?

Um estudo acompanhou 500 homens e mulheres em 19 países diferentes. Em cinco meses de tratamento com o Victoza, 85% dos pacientes perderam 7 quilos em média – sem fazer dieta.

Quanto custa o remédio?

Uma caixa sai por cerca de R$ 300* e pode durar um mês. O laboratório que produz o Victoza está pedindo a aprovação do remédio também como emagrecedor, por isso, espere essa liberação antes de começar a fazer o seu tratamento.

E se eu fizer dieta também?

A perda de peso será turbinada. Se consumir até 1200 calorias por dia e estiver em tratamento com o remédio, você perderá até 10 quilos em cinco meses. Já se associar a dieta, o remédio e uma hora de ginástica por dia, a perda de peso chegará a 12 quilos, segundo o endocrinologista Antonio Carlos do Nascimento.

*Preço pesquisado em agosto/2011