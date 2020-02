Shake de iogurte acaba com a gula e ajuda a emagrecer

Josye Mary mede 1,68m e foi dos 106 kg para os 70 kg

“Era uma questão de honra: eu precisava entrar naquele jeans 48. Olha só a situação: tinha acabado de ser esculachada em uma loja de roupas por uma moça que eu nem conhecia. Sem mais nem menos, ela disse que a calça que eu queria era pequena para mim. Que desaforo! “Nada disso! Pode embrulhar porque esse jeans é meu e vou levá-lo para casa”, falei em voz alta. O problema é que eu usava manequim 52… Saí da loja com a peça nos braços e muitas lágrimas nos olhos. Chorei sem parar no caminho de volta. “Como pude chegar a esse ponto?”, me perguntava. E eu sabia a resposta: sempre fui muito acomodada! Tudo era motivo para deixar a dieta para depois e comer mais um pouquinho. Mas, naquele 11 de julho de 2009, me sentei no chão da sala da minha casa e peguei minha coleção de revistas de dieta. Li uma por uma, destacando as dicas e cardápios que me agradavam. A cada recorte, pensava: “Vou entrar nesse jeans, custe o que custar!”. Foi assim que encontrei motivação para fazer uma dieta de verdade e deixar a obesidade para trás.

Eu era alvo de piadinhas dos meus alunos

Aquela história de não sei o que fiz para engordar é o maior papo furado, viu? Eu sei como cheguei aos 106 kg: comendo! Nunca fui muito magrinha, mas tinha perdido as estribeiras três anos antes. É que, para ajudar nas contas de casa, passei a dar aulas de manhã, de tarde e à noite. Era uma maratona maluca, com pequenos intervalos entre cada turno. Nesses poucos minutos, devorava o que estivesse ao meu alcance: salgados, pão com salame, refrigerante, chocolate, bolacha recheada… Só porcaria!

Essa rotina exaustiva me deixou com estresse, compulsão por comida, pressão alta e 20 kg a mais. Isso estava destruindo meu casamento de 12 anos. Intimidade, por exemplo, era só com a luz apagada e daquele jeito, bem morno. Morria de vergonha de ficar nua na frente do meu marido. Ele não reclamava, coitado. Me via chorando e tentava me poupar.

Eu vivia numa tensão permanente. Na escola, sofria com as piadinhas dos alunos. Em casa, morria de medo de meu marido me trocar por outra. Estava no meu limite. Não aguentava mais ser uma péssima esposa, uma mãe sem disposição e uma profissional desmotivada. Decidi encarar uma dieta séria e ficar magra de uma vez por todas.

Sequei 9 kg no primeiro mês!

Com aquele jeans 48 no armário para me motivar, comecei a mudar meu cardápio com as dicas que tirei das revistas. Cortei as frituras, guloseimas e lanches e investi em alimentos light e integrais. Também substituí o refrigerante por muita água e investi nos chás de cidreira e carqueja. E ainda me matriculei na academia, mesmo morrendo de vergonha!

No primeiro mês, consegui eliminar 9 kg! Uau! Senti que eu realmente podia emagrecer para valer. No mês seguinte, com 15 kg a menos, tirei aquela calça jeans 48 do armário, me enchi de coragem e vesti. Entrou direitinho! Que vitória! Era o incentivo que me faltava para seguir firme e forte na minha dieta.

Só que aí minha perda de peso começou a ficar mais lenta e difícil. Foi então que resolvi apostar no iogurte. Descobri que ele é um ótimo alimento para perder peso. Ajuda a regular o intestino, dá saciedade e controla aquela vontade louca de comer doces. Para aumentar seu poder emagrecedor, criei um shake turbinado com iogurte desnatado, linhaça e gelatina light. Além de ser uma delícia, a bebida deu uma bombada na minha dieta. Resultado: emagreci 36 kg em apenas seis meses, com tudo em cima e sem flacidez! Minha transformação foi tão radical que muita gente achou que fiz cirurgia bariátrica!

Hoje sou uma mãe cheia de disposição, uma profissional segura e uma esposa exemplar. Em paz com meu corpo, estou em lua de mel com meu marido outra vez! E agora uso e abuso de saias jeans, vestidinhos curtos, blusinhas tomara que caia, macacão justinho e biquíni de lacinho.

Tudo aconteceu tão rápido que ainda não tive tempo para assimilar tantas mudanças na minha vida. Depois de me inspirar por tanto tempo nas mulheres que emagreceram e contaram suas histórias na Sou mais Eu!, agora eu vou ser capa! Parece um sonho!”

Potencialize o efeito emagrecedor do shake de iogurte acrescentando linhaça e gelatina light à receita

Linhaça e gelatina aumentam poder emagrecedor do iogurte

O iogurte, principalmente o desnatado, é um poderoso aliado das dietas porque dá saciedade, controla a gula e melhora o funcionamento do intestino. Além disso: é o alimento que mais favorece o emagrecimento, de acordo com um estudo americano da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos EUA. Os lactobacilos presentes no iogurte, chamados “bactérias do bem”, também melhoram a capacidade do organismo de absorver os nutrientes. “Mais do que isso, o iogurte ajuda a eliminar o acúmulo de gordura nas células”, explica a nutricionista Roseli Ueno. Segundo ela, o ideal é consumir três potes por dia, um de manhã, outro no lanche da tarde e o último na ceia. A especialista aprova o shake criado pela Josye para acelerar o emagrecimento. “A mistura de iogurte desnatado, linhaça e gelatina light ajuda o corpo a estocar menos gordura e reduz a fome”, conclui. Segundo ela, o ideal é consumir a bebida gelada para acelerar o metabolismo.

Aprenda a fazer o shake da Josye

Ingredientes

· 1 potinho de iogurte desnatado light

· 2 colheres (sopa) de linhaça

· 1 envelope de gelatina light de qualquer sabor

Modo de fazer

· Bata tudo no liquidificador e consuma em seguida.

Dica da nutricionista: O ideal é triturar a linhaça na hora de consumi-la. Assim, você preserva os nutrientes. E aposte na gelatina 0%, sem adição de açúcar.

Confira o cardápio seguido por Josye