Shake de gelatina ajuda a reduzir a fome

O shake de gelatina ajuda a diminuir a vontade por doces

Foto: Getty Images

Emagrecer com saúde não é uma tarefa fácil e rápida, mas é uma ótima solução para quem pretende ficar em forma sem prejudicar o organismo e sofrer com o efeito sanfona.

Nessa caso, adotar um cardápio saudável é imprescindível, assim como controlar alguns pequenos distúrbios como a ansiedade por doces e a fome incessante. Para isso, o shake feito com frutas, gelatina e iogurte pode ser um grande aliado.

Receita do shake

Ingredientes

– 1 pote de iogurte desnatado

– 1 fruta picada

– 1 caixinha de gelatina diet do sabor da fruta

Modo de preparo

Bato tudo no liquidificador e, em três minutos, crio uma bebida refrescante, leve e que diminui a minha vontade de comer doce. Basta variar a fruta para ter uma bebida nova a cada dia.

Recomendações da nutricionista

Segundo a nutricionista Catarina Stocco, de Curitiba, “a fruta picada contém vitaminas e minerais, que saciam a fome. A gelatina é rica em colágeno, que mantém a elasticidade da pele e previne rugas. E o iogurte é uma opção melhor do que o leite natural, pois contém proteínas quebradas, que são digeridas mais facilmente pelo organismo”.

Para que o shake fique ainda mais emagrecedor, a nutricionista recomenda acrescentar à mistura uma colher (sopa) de aveia em flocos ou de linhaça dourada. É o suficiente para que o shake também melhore o trânsito intestinal. No lugar da gelatina diet, rica em corantes prejudiciais ao intestino, ela recomenda a gelatina sem sabor ou uma unidade de gelatina em folha dissolvida. “E use leite de soja no lugar do iogurte”, finaliza a especialista.

Recomendação diária

O ideal é tomar um copo grande do shake por dia, como lanche da tarde ou substituindo o jantar.

Inclua sempre frutas em seu cardápio

Foto: Getty Images

Sugestão de cardápio

Café da manhã

– 1 fatia de mamão ou 1 pera ou 1 banana + 1 copo (200 ml) de leite desnatado + 1 fatia de pão integral com requeijão light ou cream cheese

Dica: Coma mais uma fruta duas horas depois do café da manhã. Isso diminui a “fome de leão” na hora do almoço.

Almoço

– 1 abobrinha recheada com proteína de soja + 1 colher (sopa) de arroz integral + 1 pires de salada (cenoura, repolho, alface, azeitona e shoyu)

Dica: Acrescente um pouco de feijão, ervilha ou grão-de-bico, que geram massa muscular e dão a sensação de saciedade.

Lanche da tarde

– 1 shake de gelatina com iogurte

Jantar

– 1 sanduíche integral (2 fatias de pão, 2 colheres (sopa) de atum, 1 colher (sopa) de maionese light, tomate, cebola, alface e pepino picado) + 1 potinho de pudim diet de caixinha com morango picado

Antes e depois de Aline

Foto: Carlos Contreras / Arquivo pessoal

Perdi 52 kg com o shake de gelatina

Para Aline Ferreti, comer uma lata de leite condensado misturada com chocolate em pó era normal. Com 117 kg, nada além de comer me dava prazer. Sem força de vontade para fazer uma dieta, decidi me submeter a uma cirurgia de redução de estômago. O problema é que eu teria de engordar ainda mais para que o médico aprovasse o procedimento! Aceitei o desafio. Passei a comer mais, até chegar aos 117 kg! Aí, marquei a cirurgia para 31 de março de 2008.

Pouco antes, um médico me contou histórias chocantes sobre mulheres que optaram pela operação. Segundo ele, muita gente entra em depressão após a cirurgia. Alguns querem comer mas não há espaço no estômago. Outros continuam devorando alimentos hipercalóricos e engordam de novo. Por medo de mudar meus hábitos alimentares e minhas atitudes gulosas, desisti da cirurgia.

Tentei então fazer uma dieta maluca, mas vi que não conseguiria mantê-la por muito tempo. Procurei então uma nutricionista que entendeu minhas necessidades e elaborou um cardápio saudável para mim. Entre as receitas que aprendi durante minha reeducação alimentar, a do shake de iogurte com gelatina é uma das minhas preferidas.

Dessa forma, fui dos 117 kg para os 65 kg com muita saúde.