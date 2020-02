Saladas que ajudam a eliminar o inchaço

Faça sempre o primeiro prato de salada

Não tem nada pior do que se olhar no espelho e ter aquela sensação de que ganhou alguns quilos enquanto dormia. Esse mal acomete oito em cada dez mulheres e recebe o nome de retenção de líquidos. De um momento para outro você começa a inchar e suas roupas passam a não servir mais. Nessas horas, nada de perder a cabeça. Basta prestar atenção no que você coloca no prato para afastar esse incômodo da sua vida de uma vez por todas.

De acordo com a nutricionista Paula Fernandes Castilho, da Sabor Integral Consultoria em Nutrição, de São Paulo, o ideal é investir em verduras, hortaliças e legumes. “Esses alimentos possuem propriedades diuréticas que ajudam a combater a retenção de líquidos”, aponta. Agrião, manjericão, chuchu, espinafre, brócolis e pimentão são os atores principais dessa história e devem marcar presença no seu prato sempre que possível.

Salada mata a fome! Mas nada de achar que a solução é comer somente a salada. “O ideal é fazer primeiro um prato de salada e depois pegar pequenas porções de carboidratos (como arroz) e proteínas (carne). A refeição completa é essencial para o bom funcionamento do organismo”, diz Paula.

Confira um cardápio recheado com verduras, hortaliças e legumes. E aproveite para perder o excesso de peso enquanto ainda combate a retenção de líquidos.

3 sugestões de cardápio para eliminar 6 kg em 1 mês!

Café da manhã

· Opção 1: 1 salada de frutas com 1/2 banana-prata pequena, 1/2 maçã, 1 fatia pequena de mamão, 1 colher (sopa) de aveia em flocos e 1 pote (200 g) de iogurte desnatado

· Opção 2: 1 fatia de melão + 1/2 pão francês sem miolo com 1 colher (café) de margarina light + 1 xícara (chá) de leite desnatado com café

· Opção 3: 1/2 mamão papaia pequeno + 3 colheres (sopa) de granola light + 1 fatia de queijo minas light + 1 xícara de chá de maçã com canela

Lanche

· Opção 1: 1 copo (200 ml) de suco de maracujá

· Opção 2: 1 pote (200 g) de iogurte desnatado

· Opção 3: 1 fatia de melão

Almoço

· Opção 1: Salada de agrião com rúcula, 3 colheres (sopa) de milho e 4 tomates cereja, temperados com limão, vinagre e 1 colher (chá) de azeite extravirgem + 1 filé de peito grelhado (sem óleo) + 1 taça de gelatina diet

· Opção 2: Salada com 2 colheres (sopa) de repolho roxo cru, 4 colheres (sopa) de grão-de-bico, pimentão, beterraba, cenoura e cebola, tudo misturado e coberto com iogurte natural desnatado + 1 filé de peixe grelhado + 1 fatia de abacaxi

· Opção 3: Salada de espinafre e rúcula à vontade, 3 tomates secos, 2 nozinhos de mussarela de búfala temperada com sal, azeite e limão + 1/2 abobrinha e 1/2 berinjela grelhadas + 1 torrada de pão integral light com 1 fatia fina de queijo branco + 1 copo (200 ml) de suco de maracujá

Lanche

· Opção 1: 1 maçã

· Opção 2: 2 biscoitos de água + 1/2 xíc. (chá) de cappuccino light

· Opção 3: 1/2 pão francês sem miolo com 1 col. (chá) de cream cheese light + 1 xícara de chá de camomila

Jantar

· Opção 1: 1 omelete feita com: 1 ovo, 2 claras, 1 fatia de peito de peru, 1/2 tomate e 1 fatia fina de queijo branco + 1 prato (sobremesa) de couve refogada + 1 copo (200 ml) de suco de melão com abacaxi

· Opção 2: 1 sanduíche feito com: pão sírio, 1 pepino grande, 1/2 xícara (chá) de queijo minas frescal em cubos pequenos, 2 colheres (sopa) de linhaça, suco de 1 limão, 1 colher (sopa) de azeite de oliva + 1 copo (200 ml) de chá pronto gelado

· Opção 3: 1 prato (sobremesa) de couve-flor e brócolis cozidos e gratinados no forno + 1 fatia de queijo branco cortada em cubinhos e ervas à vontade + 1 filé de peixe grelhado + 1 fatia de melão

Agrião, manjericão, chuchu, espinafre, brócolis e pimentão se destacam entre as verduras e hortaliças

Outras receitas que eliminam o inchaço

Opção 1

Salada de espinafre e agrião, 3 colheres (sopa) de beterraba ralada, 3 colheres de sopa de cenoura ralada, 4 fatias de peito de peru, 1 fatia de abacaxi e 1 fatia de pão de forma light tostado (em cubos).

Opção 2

Salada de folhas, 3 colheres de beterraba ralada e 1 omelete preparada com ovo, cenoura, abobrinha ralada, salsa e cebolinha.

Opção 3

Salada preparada com 1 pé de alface-americana cortada em tiras médias, 1 cenoura média ralada no ralo grosso, 1 xícara de tomate cereja, 2 pepinos médios cortados em cubos pequenos, 1/2 xícara de hortelã picada e iogurte desnatado.