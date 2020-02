Perdi 19 kg com água de coco todo dia!

No auge dos meus 89 kg, cheguei ao manequim 48. A água de coco me ajudou a atingir os 70 kg.

Foto: Naio Rezene

Sabe aqueles poucos quilos que acabam com a autoestima da gente e são superdifíceis de eliminar? Então: eu não conseguia perder os 3 kg que me deixavam acima do meu peso ideal: 70 kg. Aí, uma colega de trabalho me ofereceu uma solução que me pareceu fantástica: uma cápsula chamada “bomba emagrecedora”, vendida ilegalmente na internet. Minha mãe foi contra porque, pra ela, remédio nenhum faria milagre. Eu devia ter ouvido aquelas sábias palavras…

Tomei a tal bomba emagrecedora por um mês. Mas não busquei melhorar meus hábitos alimentares. Em vez de refeições balanceadas, eu abusava dos lanches. Era um festival de chocolates, bolos, pães de queijo… Por sorte, eu não engordava. Mas ao mexer com meu metabolismo daquela maneira, cometi um erro grave.

>> Pedi manequim 42 mas só coube no 46

Quando parei com os remédios, minha fome duplicou. Em vez de apenas trocar as refeições por porcarias, passei a lanchar a qualquer hora. Eu não entendia os motivos daquela fome. Em dois meses, recuperei os 3 kg e engordei outros 16 kg! Cheguei aos 89 kg, um exagero para meu 1,75 m.

As pessoas não me reconheciam mais. Ao comprar uma calça, pedi o manequim 42, mas só o 46 me servia! A gota d’água foi ouvir do meu namorado que eu estava gorda. Pensei nessa frase por dias. Aí, vendo TV, ouvi dizer que só havia dois dias que não podíamos mudar em nossas vidas: ontem e amanhã. Foi uma injeção de ânimo. Decidi emagrecer naquele instante.

Na internet, vi uma dieta baseada em proteínas e poucos carboidratos. Lá, também encontrei dicas sobre um alimento bem comum na minha cidade: a água de coco. Nutritiva e com poucas calorias, ela podia substituir as porcarias que eu comia. Por ser barata e acessível, resolvi apostar nela para emagrecer.

Comecei a dieta em janeiro de 2008. Eu tomava sempre seis copos de 200 ml de água de coco por dia. Eram nesses horários que eu tinha mais vontade de beliscar meus lanches. A água de coco cortou essa vontade e, por causa dela, reduzi as porções dos meus pratos nas refeições.

>> O coco melhorou minha pele e cabelo

Em um ano, perdi 19 kg e regulei novamente meu metabolismo. Graças à água de coco, recuperei o controle sobre minha fome. Além disso, as propriedades da fruta contribuíram para minha pele ficar mais rígida e deixaram meus cabelos mais fortes.

Aliei minha dieta às aulas de Power Jump, exercício que faço todos os dias. Elas ajudam a queimar as calorias e foram importantes na minha transformação. Mas eu não teria conseguido esse resultado maravilhoso sem as refeições balanceadas e a água de coco para controlar aquela fome inesperada!

O cardápio da Tatiane

Café da manhã (8h)

● 4 fatias de chester

● 1 copo de suco de frutas (com adoçante)

Dica da nutricionista: Inclua carboidratos para evitar a hipoglicemia. Coma 1 fatia de pão integral ou 1 colher (sopa) de aveia.

Lanche (10H)

● 2 copos de água de coco (200 ml cada)

Almoço (12h)

● 5 colheres de verdura cozida

● Salada de alface, cenoura e pepino (à vontade)

● 1 porção de frango ou peixe

Dica da nutricionista: Coma 2 colheres (sopa) de arroz ou mandioca nas refeições. Dieta só de proteínas força os rins.

Lanche da tarde (16h)

● 2 copos de água de coco (200 ml cada)

Jantar (20h)

● Repete almoço ou 1 salada de frutas

Ceia (22h)

● 1 copo de suco de frutas

● 2 copos de água de coco (200 ml cada)

Fonte: nutricionista Roseli Ninomiya (SP)